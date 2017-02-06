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18:12 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

«Боялся подходить к машине». Под Слуцком пес несколько дней охранял свою погибшую «подругу»

Недавно широко обсуждалось то, что собака терпеливо ждет своего хозяина возле Докшиц, а сейчас очередная история о собачьей верности произошла возле железнодорожного переезда под Слуцком.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Пес несколько дней охранял свою погибшую подругу в чистом поле. На видео попало то, как он скребет ее лапами, будто бы говоря «Вставай», пытается перевернуть и лижет….

Подробности этой истории из мира животных, которая может многому научить и людей, корреспонденту SB.BY рассказала волонтер Надежда Пашко:

— Многие люди видели этого пса. Судя по тому, что мы нашли возле него корки хлеба и миску, проезжающие мимо автомобилисты подкармливали его. Но в интернет история попала только вчера. Тогда же рассказали и мне. Так как моя машина сейчас в ремонте, я поехала на место вместе с администратором группы в социальной сети. Пес к рукам подходил, на нас не бросался и не рычал. Но выглядел он, конечно, неважно, как говорят — кожа да кости. По-моему, это немецкая овчарка, но говорить точно не могу: настолько тощий и измученный сейчас этот пес. Снег в том месте, где он был, вытоптан и прибит практически до земли, он стал коричневым. По-моему, все это может говорить о том, что этот верный пес провел в поле — на диком холоде — не менее трех-четырех дней.

— Когда вы забирали пса, он сильно сопротивлялся?

— Он, конечно, не хотел идти с нами, боялся подходить к машине. Но мы сделали такую своеобразную удавку из ленты, которая была в машине, и где немножко силой, а где приманкой и лаской все же заманили. После этого мы отвезли собаку за город, где у моего знакомого СТО. Предварительно я спросила у него, можно ли привезти еще одну собаку на побывку. Он без вопросов сказал: вези. Сейчас пес откармливается и ждет хозяина.

Судя по всему, в этой красивой истории верности можно ставить точку, однако не исключено, что со временем она превратится в запятую.

Когда в Якутии несколько лет назад двойник знаменитого Хатико сбежал от людей, приютивших его, на место гибели подруги, люди решили построить для него будку именно там.

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