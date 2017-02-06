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18:40 (мск), источник: Водитель Петербурга

Пограничники Ленобласти за остановку на АЗС финнов не штрафуют

Пограничная служба за 2016 год выписала 4 штрафа гражданам Финляндии, нарушившим правила пребывания в пограничной зоне, сообщили «Фонтанке.fi» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти.

Источник: AP 2016

При этом штрафы гражданам Финляндии в местах расположения АЗС не выписывались, подчеркнули в ведомстве.

Напомним, что ранее Пограничное управление ФСБ по Республике Карелии сообщило о росте числа нарушителей правил пребывания в пограничной зоне. В частности, ведомство заявило, что только в декабре 2016-го — январе 2017-го на участке Погранслужбы в Костомукше штрафы выписали 24 гражданам Финляндии. В большинстве случаев — это так называемые бензиновые туристы, которые ездят в Россию за топливом и заправляются на ближайших к пунктам пропуска заправках, которые находятся в пограничной зоне.

По закону граждане (как российские, так и иностранные), не имеющие документов на право пребывания в пограничной зоне, при выезде из РФ или въезде в РФ через пограничную зону следуют транзитом. При этом запрещается делать остановки, за исключением случаев вынужденной остановки, осуществлять посадку (высадку) людей, выгрузку грузов, товаров, животных и прием их на транспортные средства.

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