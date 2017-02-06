Пограничники Ленобласти за остановку на АЗС финнов не штрафуют

При этом штрафы гражданам Финляндии в местах расположения АЗС не выписывались, подчеркнули в ведомстве.

Напомним, что ранее Пограничное управление ФСБ по Республике Карелии сообщило о росте числа нарушителей правил пребывания в пограничной зоне. В частности, ведомство заявило, что только в декабре 2016-го — январе 2017-го на участке Погранслужбы в Костомукше штрафы выписали 24 гражданам Финляндии. В большинстве случаев — это так называемые бензиновые туристы, которые ездят в Россию за топливом и заправляются на ближайших к пунктам пропуска заправках, которые находятся в пограничной зоне.

По закону граждане (как российские, так и иностранные), не имеющие документов на право пребывания в пограничной зоне, при выезде из РФ или въезде в РФ через пограничную зону следуют транзитом. При этом запрещается делать остановки, за исключением случаев вынужденной остановки, осуществлять посадку (высадку) людей, выгрузку грузов, товаров, животных и прием их на транспортные средства.