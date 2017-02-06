Японская миссия по очистке орбиты от мусора провалилась

Очистка орбиты входила в задачи миссии беспилотного грузового корабля H-II Transfer Vehicle 6 (HTV-6 Kounotori) Японского аэрокосмического агентства (JAXA). Ракета-носитель H-2B с кораблем на борту стартовала к Международной космической станции (МКС) 9 декабря 2016 года.

Через четыре дня HTV-6 Kounotori успешно доставил на станцию воду, припасы, запасные части, рождественские подарки и литий-ионные аккумуляторы для солнечных батарей, которыми заменили отработанные свинцово-кислотные.

Помимо доставки грузов и вывоза отходов корабль должен был при спуске выпустить 700-метровый фал из нержавеющей стали и алюминия, служащий электродинамической «ловушкой» для космического мусора.

Этот мусор состоит преимущественно из фрагментов отработанных спутников и космических кораблей; по оценкам, с начала космической эры на орбите Земли скопилось полумиллиона обломков различной величины, которые угрожают текущим и будущим космическим миссиям. По замыслу инженеров, фал должен был замедлить часть мусора, что привело бы к сходу обломков с орбиты и последующему сгоранию в плотных слоях атмосферы.