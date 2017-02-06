Японская миссия по очистке орбиты от мусора провалилась
Японский эксперимент по очистке орбиты Земли от космического мусора потерпел неудачу, сообщает AFP.
Японский эксперимент по очистке орбиты Земли от космического мусора потерпел неудачу, сообщает AFP.
Очистка орбиты входила в задачи миссии беспилотного грузового корабля
Через четыре дня HTV-6 Kounotori успешно доставил на станцию воду, припасы, запасные части, рождественские подарки и
Помимо доставки грузов и вывоза отходов корабль должен был при спуске выпустить 700-метровый фал из нержавеющей стали и алюминия, служащий электродинамической «ловушкой» для космического мусора.
Этот мусор состоит преимущественно из фрагментов отработанных спутников и космических кораблей; по оценкам, с начала космической эры на орбите Земли скопилось полумиллиона обломков различной величины, которые угрожают текущим и будущим космическим миссиям. По замыслу инженеров, фал должен был замедлить часть мусора, что привело бы к сходу обломков с орбиты и последующему сгоранию в плотных слоях атмосферы.
Однако за неделю до предполагаемого входа в атмосферу HTV-6 Kounotori JAXA сообщило, что в системе выпуска фала обнаружены неполадки (какие конкретно, агентство не уточнило). В течение этой недели техники на Земле пытались исправить ситуацию, однако успеха не достигли.
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Олег Лищук