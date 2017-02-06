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19:47 (мск), источник: N + 1

Японская миссия по очистке орбиты от мусора провалилась

Японский эксперимент по очистке орбиты Земли от космического мусора потерпел неудачу, сообщает AFP.

Очистка орбиты входила в задачи миссии беспилотного грузового корабля H-II Transfer Vehicle 6 (HTV-6 Kounotori) Японского аэрокосмического агентства (JAXA). Ракета-носитель H-2B с кораблем на борту стартовала к Международной космической станции (МКС) 9 декабря 2016 года.

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Через четыре дня HTV-6 Kounotori успешно доставил на станцию воду, припасы, запасные части, рождественские подарки и литий-ионные аккумуляторы для солнечных батарей, которыми заменили отработанные свинцово-кислотные.

Помимо доставки грузов и вывоза отходов корабль должен был при спуске выпустить 700-метровый фал из нержавеющей стали и алюминия, служащий электродинамической «ловушкой» для космического мусора.

Этот мусор состоит преимущественно из фрагментов отработанных спутников и космических кораблей; по оценкам, с начала космической эры на орбите Земли скопилось полумиллиона обломков различной величины, которые угрожают текущим и будущим космическим миссиям. По замыслу инженеров, фал должен был замедлить часть мусора, что привело бы к сходу обломков с орбиты и последующему сгоранию в плотных слоях атмосферы.

Однако за неделю до предполагаемого входа в атмосферу HTV-6 Kounotori JAXA сообщило, что в системе выпуска фала обнаружены неполадки (какие конкретно, агентство не уточнило). В течение этой недели техники на Земле пытались исправить ситуацию, однако успеха не достигли.

По нашим данным, фал не был выпущен. Очень досадно, что миссия окончилась без выполнения одной из основных задач
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Это стало очередной неудачей JAXA за последнее время. 15 января 2017 года вскоре после запуска упала в море миниатюрная ракета-носитель длиной 9,5 метра, которая должна была вывести на орбиту 35-сантиметровый микроспутник массой три килограмма. Причиной стали неполадки в системе связи, из-за которой не сработал второй ускоритель.

В марте 2016 года JAXA потеряло дорогостоящий орбитальный рентгеновский телескоп ASTRO-H (Hitomi). Ошибки в работе системы стабилизации аппарата и программном обеспечении главного двигателя привели к тому, что аппарат лишился солнечных батарей и остался с разряженными аккумуляторами.

Олег Лищук

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