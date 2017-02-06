Жителя Урала будут судить за ритуальные убийства и расстрел бизнесменов

По версии следствия, в декабре 2003 года мужчина по заказу екатеринбургского предпринимателя-автоперевозчика застрелил его конкурента возле входа в торговый павильон, за что получил от заказчика 1,5 тысячи долларов. В ноябре 2010 года, считает следствие, другой коммерсант, занимавшийся торговлей на овощной базе в Екатеринбурге, также нанял его для убийства конкурента. Мужчина застрелил свою жертву из пистолета, получив за это 40 тысяч рублей, добавляет следствие.

По данным ГП РФ, увлекавшийся оккультными практиками обвиняемый при пособничестве своей знакомой совершил в октябре 2014 года ряд ритуальных убийств, для этого он сделал в лесу специальные площадки для человеческих жертвоприношений. Жертвами обвиняемого, по данным Генпрокуратуры, стали четверо человек, которых он связывал, а затем на «ритуальных площадках» резал им шею ножом, после чего закапывал тела.

«Заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарёв утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего жителя села Камышево Белоярского городского округа Свердловской области. Он обвиняется по пунктам “а”, “е” и “з” ч. 2 статьи 105 УК РФ (убийство), части 1 статьи 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов). После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Верхнепышминский городской суд Свердловской области», — говорится в сообщении ведомства.

Мужчина признан вменяемым и заключен под стражу, уголовное дело в отношении его соучастников расследуется в рамках отдельного производства.