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19:03 (мск), источник: Publika.md

На Молдову надвигается циклон, который принесет мороз и снегопады

Погода резко меняется. На Молдову надвигается циклон, который принесет мороз и снегопады. Синоптики объявили желтый код метеоопасности, предупреждение вступит в силу завтра вечером.

Источник: Publika.md

В ночь на среду ожидается дождь, переходящий в снег. Местами выпадет до 15 литров осадков на квадратный метр. Скорость ветра достигнет 80-ти километров в час. На дорогах образуется гололедица, возможны заносы. А к 9-му февраля среднесуточная температура воздуха упадет сразу на 10−15 градусов.

К концу недели столбики термометров в северный районах опустятся до минус 13-ти, на юге — до минус 11. Ночью — до 20-ти градусов мороза.

Между тем, столицу Украины уже накрыло снегом. Обильные снегопады начались ночью и не прекращаются до сих пор. Транспортное движение в Киеве парализовано, тысячи машин стоят в километровых пробках. На расчистке дорог в Киеве заняты почти 300 снегоуборочных машин, распределено более пяти тысяч тонн противоголедного реагента. Однако снегопад тут же обнуляет усилия дорожников. За последние сутки в городе произошло больше 20 аварий. На одной из улиц в пробке застряли сразу 16 трамваев. Киевский мэр призвал горожан по возможности не пользоваться личным транспортом.

«Синоптики говорят, что снег будет идти еще два дня. Прошу водителей парковать машины только на стоянках, не оставлять их на обочине. Они мешают снегоуборочным машинам», — сказал мэр Киева Виталий Кличко.

На трассах, ведущих в Киев, запретили движение грузовиков. Между тем, в Закарпатье резко потеплело и начались наводнения. Подтоплено множество домов.

По прогнозам синоптиков, завтра циклон накроет Одессу. Там тоже ожидается сильный снег.

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