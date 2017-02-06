Минсоцполитики зарегистрировало 1,64 млн вынужденных переселенцев
Министерство социальной политики Украины по состоянию на 6 февраля поставило на учет 1 млн 640 тыс. 335 вынужденных переселенцев. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщила
Министерство социальной политики Украины по состоянию на 6 февраля поставило на учет 1 млн 640 тыс. 335 вынужденных переселенцев. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщила
«На учет поставлено 1 млн 321 тыс. 194 семьи вынужденных переселенцев из Крыма и Донбасса, из них 1 млн 148 тыс. 930 семей обратились за получением социальной помощи для оплаты аренды жилья, и 1 млн 061 тыс. 504 семьям такая помощь была назначена», — говорится в сообщении управления социальной защиты населения в регионах.
Ранее НБН сообщал, что в зоне АТО 800 псевдопереселенцев неправомерно получали соцвыплаты.