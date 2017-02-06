В Приднестровье назвали самые популярные имена детей за год

«В минувшем году у мальчиков на первом месте остался Александр, далее по убыванию идут Артем, Дмитрий и Кирилл. У девочек, соответственно, Дарья, Екатерина, Анастасия и София», — сообщили на сайте городской администрации.

Среди редких для Тирасполя имен, которыми назвали в прошлом году новорожденных мальчиков, — Елисей, Тео, Леон, Лука, Савва, Радомир, Ерема, Себастьян, Ахмет-эфе, а девочек — Лейла, Агния, Амира, Феврония, Вирсавия, Афина, Адриана-Виктория.

Всего в 2016 году в Тирасполе родилось 1559 детей и больше всего мальчиков — 839. А в одной из семей на свет появилась тройня — двое мальчиков и девочка. Статистика прошлого года говорит о том, что рождаемость немного снизилась. В 2015 году родилось на 15 детей больше.

Число браков, заключенных в минувшем году, и разводов по сравнению с 2015 годом сократилось. В 2016 году новобрачных в Тирасполе было 1058 пар, расторгли свои отношения — 628, а год ранее эти цифры достигали более высоких показателей — 1290 и 643 соответственно.