Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
В Индии у женщины из головы извлекли живого таракана
Яна Поплавская стала участницей реалити-шоу «Рублево-Бирюлево»
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать
Нюша впервые рассказала о своем женихе
Сделано в России. 7 отечественных учёных, изменивших мирЭти люди определили, по каким путям пойдёт ХХ век.
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд
Что делать, если кончились деньги на ипотеку?
Платежные квитанции за ЖКУ изменились
РФ выставила один корабль против армады НАТО в Черном море - СМИ
«Помирит с США»: СМИ о «путинском Распутине»
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
Принц Гарри и Меган Маркл сходили на свидание в Лондоне (фото)
«Мы крайне обеспокоены»: Путин и Трамп обсудили бои на Донбассе
СМИ: Варшава грозит Киеву разрывом отношений
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
8Испанские демоны пробуждают весну
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
19:17 (мск), источник: Sputnik.md

В Приднестровье назвали самые популярные имена детей за год

ТИРАСПОЛЬ, 6 фев — Sputnik, Ирина Ляхова. По данным Тираспольского ЗАГСа, рождаемость, как и число браков и разводов, в 2016 году по сравнению с предыдущим годом снизилась, а вот предпочтения родителей в выборе имени новорожденным остались прежними.

Источник: Sputnik.md

«В минувшем году у мальчиков на первом месте остался Александр, далее по убыванию идут Артем, Дмитрий и Кирилл. У девочек, соответственно, Дарья, Екатерина, Анастасия и София», — сообщили на сайте городской администрации.

Среди редких для Тирасполя имен, которыми назвали в прошлом году новорожденных мальчиков, — Елисей, Тео, Леон, Лука, Савва, Радомир, Ерема, Себастьян, Ахмет-эфе, а девочек — Лейла, Агния, Амира, Феврония, Вирсавия, Афина, Адриана-Виктория.

Всего в 2016 году в Тирасполе родилось 1559 детей и больше всего мальчиков — 839. А в одной из семей на свет появилась тройня — двое мальчиков и девочка. Статистика прошлого года говорит о том, что рождаемость немного снизилась. В 2015 году родилось на 15 детей больше.

Число браков, заключенных в минувшем году, и разводов по сравнению с 2015 годом сократилось. В 2016 году новобрачных в Тирасполе было 1058 пар, расторгли свои отношения — 628, а год ранее эти цифры достигали более высоких показателей — 1290 и 643 соответственно.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Молдавские цыгане и наш дорогой Леонид Ильич
Столичный чиновник Максим Решетников возглавит Пермский край
Разработан новый антитабачный законопроект
Средний размер пенсии в России превысил 14 тысяч рублей
В России вынесли первый приговор по статье о недоносительстве
СМИ: Большинство истребителей ВМС США не могут летать
65 лет на троне: жизнь и правление Елизаветы II
Mail.Ru запустил сервис поиска попутчиков
Спорт
Плюс Камерун — определились все участники Кубка конфедераций Сборная Камеруна стала последним участником футбольного Кубка конфедераций, который в июне и июле 2017 года пройдет в России
Авто
Самый дорогой Mercedes G-класса: эксклюзивные фото и видео То, что Mercedes-Benz готовит новый внедорожник под брендом Maybach, было известно уже давно
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Виноваты звезды: 10 молодых актрис, которым не везет в карьере Казалось бы, все при них: и внешность, и талант. Однако что-то пошло не так, и их карьера никак не желает идти в гору. «Кино Mail.Ru» исправляет несправедливость и рассказывает о достойных, но неудачливых актрисах
Недвижимость
Все россияне получили право на бесплатную землю
Цена на новостройки Петербурга вырастет в 2017 году
В Петербурге появилось 45 новых улиц
Что делать, если вы больше не можете выплачивать ипотеку?
Леди
Звезды, которые умеют расставаться с молодостью красиво (фото) Попросили хирургов прокомментировать внешность звезд, которые утверждают, что выбрали естественное старение.
Дети
Минздрав хочет внести важные изменения в национальные прививочные календари В ведомстве планируют расширить перечень лиц группы риска, включив туда недоношенных, маловесных, а также детей, страдающих онкологическими заболеваниями.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь