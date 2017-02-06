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19:13 (мск), источник: Publika.md

Психологи разгадали секрет получения актерами «Оскара»

Австралийские психологи выяснили, какие факторы являются определяющими, чтобы с большей вероятностью получить премию «Оскар». Результаты соответствующего исследования были опубликованы в British Journal of Psychology.

Источник: Publika.md

Согласно выводам ученых, наибольшим потенциалом обладают американские актеры, которые играют в фильмах, отображающих американскую культуру, пишет lenta.ru.

В основу анализа легли киноленты и исполнители, ставшие лауреатами «Оскара» с 1968 года, а также номинанты, не получившие награды. Исследование показало, что около 69 процентов оскароносных актеров — американцы.

Также оказалось, что 88 процентов картин, получивших «Оскар», повествуют об американской культуре.

Полученные результаты сравнивались с выводами, сделанными относительно британской кинопремии BAFTA. При этом выяснилось, что среди лауреатов BAFTA также преобладают американцы. Для британского актера шанс получить английскую награду на 126 процентов больше, чем получить «Оскар».

В этом году церемония награждения премией «Оскар» пройдет в Лос-Анджелесе 26 февраля.

Премию Американской академии кинематографических искусств и наук, с 1940-х годов известную как «Оскар», учредили в 1929-м и традиционно вручают деятелям киноискусства за их вклад в создание фильмов.

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