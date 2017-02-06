Коллектив Исаакия опасается «конфессионального» оттенка экскурсий

Власти Санкт-Петербурга решили передать Исаакиевский собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Прежним остается и юридический статус объекта — его владельцем остается город. Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным. Как сообщал РИА Новости директор музея Николай Буров, при передаче Исаакия в ведение церкви могут быть уволены 158 человек, задействованных в сфере обслуживания здания.

«Нет сомнений в том, что деятельность планируемого церковного экскурсионного бюро будет конфессионально маркированной и априори направленной на представителей одной лишь группы интересов. В этом ли доступность, за которую так ратует министр культуры (РФ Владимир Мединский)? Мы в этом сильно сомневаемся», — считают представители трудового коллектива Исаакия, чье мнение опубликовано на сайте Союза музеев России.

Как отмечают сотрудники ГМП «Исаакиевский собор», отмена платы за вход не обеспечит «интеллектуальную» доступность исторического памятника, которая в настоящее время достигается усилиями коллектива музея, чьи экскурсии для посетителей исходят из «общекультурных предпосылок», одинаково близких представителям всех конфессий.