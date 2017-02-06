Коллектив Исаакия опасается «конфессионального» оттенка экскурсий
С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 фев — РИА Новости. Коллектив государственного
С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 фев — РИА Новости. Коллектив государственного
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«Нет сомнений в том, что деятельность планируемого церковного экскурсионного бюро будет конфессионально маркированной и априори направленной на представителей одной лишь группы интересов. В этом ли доступность, за которую так ратует министр культуры (РФ Владимир Мединский)? Мы в этом сильно сомневаемся», — считают представители трудового коллектива Исаакия, чье мнение опубликовано на сайте Союза музеев России.
Как отмечают сотрудники ГМП «Исаакиевский собор», отмена платы за вход не обеспечит «интеллектуальную» доступность исторического памятника, которая в настоящее время достигается усилиями коллектива музея, чьи экскурсии для посетителей исходят из «общекультурных предпосылок», одинаково близких представителям всех конфессий.
«Музей — не экскурсионная площадка. Музей — это сложная система взаимообусловленных функций, которые просто не могут существовать изолированно. Нельзя проводить экскурсию, не зная, что ты показываешь, а для этого нужна