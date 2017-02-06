В Великобритании родился зеленый щенок

Владельцы необычной собаки рассказали журналистам, что сначала сочли ее черной, однако потом заметили зеленый отлив шерсти. Все прочие щенки из того же помета обладают палевым окрасом. Их мать, двухлетний лабрадор-ретривер по кличке Милли, имеет коричневую шерсть.

Это вещество образуется при распаде гемоглобина. При желтухе оно может накапливаться в коже человека, придавая ей зеленоватый оттенок.

Щенка назвали Фифи в честь принцессы Фионы из мульфильма «Шрек», превратившейся в зеленого великана. Хозяева планируют продать Фифи, когда она подрастет.