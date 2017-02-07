Ученые доказали пристрастность жюри «Оскара»

Несмотря на то, что жюри популярных кинопремий, таких как «Оскар» или «Золотой глобус», обязаны быть объективны при выборе победителей, на их решения могут влиять самые разные и неочевидные факторы.

Так, исследования американского психолога Дина Саймонтона показывают, что эксперты по-разному относятся к актрисам и актерам. По сравнению с мужчинами, женщины реже получают награды за лучшую роль в выдающихся фильмах, но при этом их игру часто отмечают в «средних» кинокартинах. Тем не менее, сегодня существует очень мало исследований, которые выявляют и объясняют закономерности в выборе жюри.

Авторы новой работы предположили, что на выбор победителей и номинантов может влиять принадлежность актеров и судей к одной социальной группе, например, образованной по национальному принципу.

Психологи проанализировали статистику вручения наград кинопремий «Оскар» и BAFTA за лучшую мужскую и женскую роль, начиная с 1968 года. В итоге, они собрали данные о 97 победителях и 383 номинантах на американскую премию «Оскар» и 97 победителях и 331 номинантах на британскую награду BAFTA.

Результаты исследования показали, что более половины лауреатов обеих премий были американцами, однако шанс победить был выше, если национальность актера и судей совпадала. Так, актеры из США выиграли 52 процента номинаций BAFTA и 69 процентов «Оскара», в то время как британцы получили 34 процента наград BAFTA и 18 процентов «Оскара». Интересно, что при этом американские актеры были представлены в 67 процентах номинаций «Оскара», но «взяли» 78 процентов наград, а актеры из Великобританции были представлены в 31 проценте номинаций, но получили 42 процента премий.