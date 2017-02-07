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09:54 (мск), источник: N + 1

Ученые доказали пристрастность жюри «Оскара»

Международная команда психологов пришла к выводу, что актеры чаще получают кинопремии, если их национальная принадлежность совпадает с социальной принадлежностью судей. Статья исследователей опубликована в журнале British Journal of Psychology.

Источник: AP 2016

Несмотря на то, что жюри популярных кинопремий, таких как «Оскар» или «Золотой глобус», обязаны быть объективны при выборе победителей, на их решения могут влиять самые разные и неочевидные факторы.

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Так, исследования американского психолога Дина Саймонтона показывают, что эксперты по-разному относятся к актрисам и актерам. По сравнению с мужчинами, женщины реже получают награды за лучшую роль в выдающихся фильмах, но при этом их игру часто отмечают в «средних» кинокартинах. Тем не менее, сегодня существует очень мало исследований, которые выявляют и объясняют закономерности в выборе жюри.

Авторы новой работы предположили, что на выбор победителей и номинантов может влиять принадлежность актеров и судей к одной социальной группе, например, образованной по национальному принципу.

Психологи проанализировали статистику вручения наград кинопремий «Оскар» и BAFTA за лучшую мужскую и женскую роль, начиная с 1968 года. В итоге, они собрали данные о 97 победителях и 383 номинантах на американскую премию «Оскар» и 97 победителях и 331 номинантах на британскую награду BAFTA.

Результаты исследования показали, что более половины лауреатов обеих премий были американцами, однако шанс победить был выше, если национальность актера и судей совпадала. Так, актеры из США выиграли 52 процента номинаций BAFTA и 69 процентов «Оскара», в то время как британцы получили 34 процента наград BAFTA и 18 процентов «Оскара». Интересно, что при этом американские актеры были представлены в 67 процентах номинаций «Оскара», но «взяли» 78 процентов наград, а актеры из Великобританции были представлены в 31 проценте номинаций, но получили 42 процента премий.

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При этом важную роль играл культурный контекст фильма. Актеры из США, которые сыграли роль в фильме об американской культуре, получали «Оскара» в 90 процентах случаев, а британцы выигрывали BAFTA за роль в фильмах о британской культуре в 80 процентах случаев. Если американцы и британцы играли в фильмах, показывающих чужую культуру, шанс на победу в номинации заметно снижался.

Таким образом, исследователи отмечают, что несмотря на желание быть объективными при оценке произведений судьи склонны учитывать социальную принадлежность номинантов. Тем не менее, стоит обращать внимания и на особенности вручения премий.

Например, «Оскар» могут получить только те фильмы, которые находились в кинопрокате на территории округа Лос-Анджелес не менее семи дней подряд в календарный год. Кроме того, важную роль играют и другие факторы: исследования показывают, что бывшие номинанты на «Оскар» за лучшую роль с большей вероятностью получают премию, в то время как победители прошлых лет, наоборот, реже получают награду повторно.

Полный список номинантов на «Оскар-2017» по категориям

Американская кинопремия «Оскар» была создана в 1929 году и традиционно вручается деятелям киноискусства за их вклад в создание кинофильмов. Церемония награждения проходит в кинотеатре «Долби» в Лос-Анджелесе. В последние годы регламент выбора победителей и члены Американской академии кинематографических искусств и наук подвергались критике, однако премия до сих пор считается одной из самых значительных кинонаград в мире.

Кристина Уласович

Комментарии
2
эльшат мехтиев
Учённые, пожалуйста сделайте анализ нашим сериалам на России-1!! Какие дэзибилы их заказывают и кто их снимает???
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Maxim Maxim
А тематику фильмов почему они не рассматривают? Фильм про бедных нигеров и рабство = оскар. Фильм про гомосеков и трансов = оскар. А уж если фильм про нигера-гомосека, то тут совсем экстаз!
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