Ученые доказали пристрастность жюри «Оскара»

Несмотря на то, что жюри популярных кинопремий, таких как «Оскар» или «Золотой глобус», обязаны быть объективны при выборе победителей, на их решения могут влиять самые разные и неочевидные факторы.
Так, исследования американского психолога Дина Саймонтона показывают, что эксперты по-разному относятся к актрисам и актерам. По сравнению с мужчинами, женщины реже получают награды за лучшую роль в выдающихся фильмах, но при этом их игру часто отмечают в «средних» кинокартинах. Тем не менее, сегодня существует очень мало исследований, которые выявляют и объясняют закономерности в выборе жюри.
Авторы новой работы предположили, что на выбор победителей и номинантов может влиять принадлежность актеров и судей к одной социальной группе, например, образованной по национальному принципу.
Психологи проанализировали статистику вручения наград кинопремий «Оскар» и BAFTA за лучшую мужскую и женскую роль, начиная с 1968 года. В итоге, они собрали данные о 97 победителях и 383 номинантах на американскую премию «Оскар» и 97 победителях и 331 номинантах на британскую награду BAFTA.
Результаты исследования показали, что более половины лауреатов обеих премий были американцами, однако шанс победить был выше, если национальность актера и судей совпадала. Так, актеры из США выиграли 52 процента номинаций BAFTA и 69 процентов «Оскара», в то время как британцы получили 34 процента наград BAFTA и 18 процентов «Оскара». Интересно, что при этом американские актеры были представлены в 67 процентах номинаций «Оскара», но «взяли» 78 процентов наград, а актеры из Великобританции были представлены в 31 проценте номинаций, но получили 42 процента премий.
При этом важную роль играл культурный контекст фильма. Актеры из США, которые сыграли роль в фильме об американской культуре, получали «Оскара» в 90 процентах случаев, а британцы выигрывали BAFTA за роль в фильмах о британской культуре в 80 процентах случаев. Если американцы и британцы играли в фильмах, показывающих чужую культуру, шанс на победу в номинации заметно снижался.
Таким образом, исследователи отмечают, что несмотря на желание быть объективными при оценке произведений судьи склонны учитывать социальную принадлежность номинантов. Тем не менее, стоит обращать внимания и на особенности вручения премий.
Например, «Оскар» могут получить только те фильмы, которые находились в кинопрокате на территории округа Лос-Анджелес не менее семи дней подряд в календарный год. Кроме того, важную роль играют и другие факторы: исследования показывают, что бывшие номинанты на «Оскар» за лучшую роль с большей вероятностью получают премию, в то время как победители прошлых лет, наоборот, реже получают награду повторно.
Полный список номинантов на «Оскар-2017» по категориям
Американская кинопремия «Оскар» была создана в 1929 году и традиционно вручается деятелям киноискусства за их вклад в создание кинофильмов. Церемония награждения проходит в кинотеатре «Долби» в Лос-Анджелесе. В последние годы регламент выбора победителей и члены Американской академии кинематографических искусств и наук подвергались критике, однако премия до сих пор считается одной из самых значительных кинонаград в мире.
Кристина Уласович