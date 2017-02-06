Беловежская пуща вошла в топ-25 туристических направлений Восточной Европы

Рейтинг достопримечательностей, которые обязательно стоит посетить, опубликовало авторитетное британское издание The Telegraph. Наряду с Таллином, Ригой, Санкт-Петербургом, биосферным заповедником «Дельта Дуная» и другими туристическими направлениями список топовых мест пополнил и белорусский национальный парк. В рейтинге у него 18-я позиция.

Сегодня Беловежская пуща — это самый большой из сохранившихся фрагментов древнего леса в Европе, отмечает издание. «На ее территории тысячи видов растений, птиц и животных. В том числе те, которых уже не встретишь в других местах, например, зубра или черного аиста», — описывает уникальность памятника природы британский таблоид.

Решением ЮНЕСКО в 1992 году наиболее сохранившийся участок высоковозрастных насаждений национального парка включен в список Всемирного наследия человечества. Беловежская пуща стала первым объектом на территории бывшего СССР, удостоенным такого высокого звания. Спустя год, в 1993-м, Беловежская пуща получила статус биосферного заповедника, а в конце 1997 года Совет Европы наградил ее Европейским дипломом, как одно из эталонных природоохранных учреждений на континенте. В 2012 году Комитет министров Совета Европы продлил действие диплома на 5 лет (до 2018 года).

В 2013 году национальный парк «Беловежская пуща» стал партнером Европейской сети PAN Parks и был удостоен «Диплома Диких территорий» (Wilderness Diploma). С 2014 года Беловежская пуща по обе стороны границы является трансграничным объектом Всемирного наследия под общим названием Biaіowieїa Forest.