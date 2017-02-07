В Нижнем Новгороде рабочие приступили к бетонированию станции метро Стрелка

По его словам, рабочие приступили к бетонированию станции. Об этом сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода. Юрий Гаранин подчеркнул, что «отставания от графика, прописанного в муниципальном контракте, нет».

На сегодняшний день на строящейся станции метро «Стрелка» рабочие выполняют бетонирование. Также проводится устройство внутренней конструкции станции и инженерные работы. Окончание проходки обоих тоннелей намечено на июль текущего года.

Согласно муниципальному контракту Подрядчик — ООО «Строительная компания «Управление строительства — 620» первоначально брал на себя повышенные обязательства и планировал закончить проходку в феврале 2017 года. Однако ввиду того, что при прокладывании левого перегонного тоннеля проходческий комплекс Herrenkneht наткнулся на старую свалку строительных отходов, работы несколько затянулись и сроки выполнения всего объема работ были немного сдвинуты.

Как только подойдет к концу работа по проходке, рабочие приступят к укладке верхнего строения пути и контактного рельса, прокладке кабелей и монтажу силового оборудования, освещению, монтажу автоматики и телемеханики движения поездов и многому другому.

В Нижнем Новгороде строительство станции метро «Стрелка» и перегонных тоннелей завершено на 55%. В феврале начнут класть рельсы. На данный момент работы идут на всех четырех строительных площадках: на станции «Стрелка», на улице Стрелка, на Мещерском озере и на площади Ленина. На станции проходят работы по устройству монолитных железобетонных конструкций, армированию и бетонированию стен вестибюля и гидроизоляции.