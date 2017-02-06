Тина Кароль собирает на «Голосе Украины» молдавскую команду

Для своего выступления наш соотечественник выбрал песню Джо Кокера «The magic has gone. Перед выходом на сцену он признался, что «сейчас на эстраде очень мало настоящих мужчин».

«В моей жизни есть очень много принципов, которым я не изменяю, — не предавать, быть честным, порядочным. Пою только те песни, которые нравятся мне, и цепляют публику — Джо Кокер, Роберт Плант, Led Zeppelin, Фрэнк Синатра. Пришел на “Голос страны”, чтобы напомнить людям, какая музыка настоящая», — рассказал Фотеску.