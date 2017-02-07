Керченскую переправу в ближайшие дни могут закрыть из-за шторма
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев — РИА Новости, Виктор Лященко. Керченская паромная переправа может полностью остановиться 8 и 9 февраля
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев — РИА Новости, Виктор Лященко. Керченская паромная переправа может полностью остановиться 8 и 9 февраля
«По предварительным данным, в акватории Керченского пролива 8 и 9 февраля с сохранением до утра 10 февраля прогнозируются неблагоприятные метеоусловия. Ожидается усиление скорости ветра до 20 м/с и более. Существует большая вероятность полной остановки движения судов в указанные даты», — предупреждают в «Морской дирекции».
В связи с этим рекомендовано воздержаться от прибытия на переправу в указанный период и планировать свои поездки с учетом прогнозов.
Керченская паромная переправа (порт Крым — порт Кавказ) и аэропорт «Симферополь» являются главными транспортными артериями, связывающими полуостров Крым с материковой Россией. В настоящее время через пролив строится Керченский мост, который будет самым протяженным в России.