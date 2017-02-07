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09:09 (мск), источник: РИА Новости

Керченскую переправу в ближайшие дни могут закрыть из-за шторма

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев — РИА Новости, Виктор Лященко. Керченская паромная переправа может полностью остановиться 8 и 9 февраля из-за сильного шторма, сообщает оператор переправы «Морская дирекция».

Источник: РИА "Новости"

«По предварительным данным, в акватории Керченского пролива 8 и 9 февраля с сохранением до утра 10 февраля прогнозируются неблагоприятные метеоусловия. Ожидается усиление скорости ветра до 20 м/с и более. Существует большая вероятность полной остановки движения судов в указанные даты», — предупреждают в «Морской дирекции».

В связи с этим рекомендовано воздержаться от прибытия на переправу в указанный период и планировать свои поездки с учетом прогнозов.

Керченская паромная переправа (порт Крым — порт Кавказ) и аэропорт «Симферополь» являются главными транспортными артериями, связывающими полуостров Крым с материковой Россией. В настоящее время через пролив строится Керченский мост, который будет самым протяженным в России.

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