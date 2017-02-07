Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Горькая правда о гомеопатии
Яна Поплавская стала участницей реалити-шоу «Рублево-Бирюлево»
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
Сделано в России. 7 отечественных учёных, изменивших мирЭти люди определили, по каким путям пойдёт ХХ век.
Минздрав готовит важные изменения в национальные прививочные календари
В России изменятся правила изъятия детей из семьи
Убийство врача в Москве было местью за смерть пациентки
Глыба льда рухнула на коляску с младенцем (видео)
РФ выставила один корабль против армады НАТО в Черном море - СМИ
«Помирит с США»: СМИ о «путинском Распутине»
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
Принц Гарри и Меган Маркл сходили на свидание в Лондоне (фото)
«Мы крайне обеспокоены»: Путин и Трамп обсудили бои на Донбассе
СМИ: Варшава грозит Киеву разрывом отношений
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
20Ситуация на юго-востоке Украины
00:04 (мск), источник: Publika.md

Названы главные причины возможного конца света

Исследователи Оксфордского университета представили доклад, где перечислили основные события, которые могли бы привести к концу света. По мнению учёных, к гибели человечества могут привести пандемия, изменения климата или ядерная война.

Источник: Publika.md

Жизни на Земле грозит серьёзная опасность. К такому выводу пришли ученые Оксфордского университета, gbitn tvc.ru.

В своём докладе эксперты представили наиболее вероятные сценарии конца света. Версий три. По мнению учёных, к гибели человечества могут привести пандемия, изменения климата или ядерная война. При этом, отмечают исследователи, лидеры мировых держав предпринимают недостаточно усилий, чтобы обезопасить планету от потенциальных угроз.

Теории конца света поддерживает известный физик-теоретик Стивен Хокинг. Ранее он призывал изучить технологии для дальних космических перелётов, благодаря которым человечество сумеет покинуть планету и найдёт новый «дом» в бескрайних просторах космоса.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В ОБСЕ обнаружили тяжелую артиллерию вблизи Мариуполя
Разработан новый антитабачный законопроект
Средний размер пенсии в России превысил 14 тысяч рублей
В России вынесли первый приговор по статье о недоносительстве
IAAF оставила в силе дисквалификацию российских легкоатлетов
65 лет на троне: жизнь и правление Елизаветы II
Mail.Ru запустил сервис поиска попутчиков
Спорт
Высший Классон! «Краснодар» устроил шоу для Карреры «Краснодар», за матчем которого наблюдал тренерский штаб «Спартака» во главе с Массимо Каррерой, уверенно обыграл корейский «Сувон»
Авто
Самый дорогой Mercedes G-класса: эксклюзивные фото и видео То, что Mercedes-Benz готовит новый внедорожник под брендом Maybach, было известно уже давно
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Виноваты звезды: 10 молодых актрис, которым не везет в карьере Казалось бы, все при них: и внешность, и талант. Однако что-то пошло не так, и их карьера никак не желает идти в гору. «Кино Mail.Ru» исправляет несправедливость и рассказывает о достойных, но неудачливых актрисах
Недвижимость
Необычные здания-спирали (фото)
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Форма платежных квитанций за ЖКУ изменилась
Леди
Звезды, которые умеют расставаться с молодостью красиво (фото) Попросили хирургов прокомментировать внешность звезд, которые утверждают, что выбрали естественное старение.
Дети
Минздрав хочет внести важные изменения в национальные прививочные календари В ведомстве планируют расширить перечень лиц группы риска, включив туда недоношенных, маловесных, а также детей, страдающих онкологическими заболеваниями.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь