Жизни на Земле грозит серьёзная опасность. К такому выводу пришли ученые Оксфордского университета, gbitn tvc.ru.

В своём докладе эксперты представили наиболее вероятные сценарии конца света. Версий три. По мнению учёных, к гибели человечества могут привести пандемия, изменения климата или ядерная война. При этом, отмечают исследователи, лидеры мировых держав предпринимают недостаточно усилий, чтобы обезопасить планету от потенциальных угроз.