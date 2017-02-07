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00:13 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Российские ученые признали гомеопатию лженаукой

В России гомеопатию признали антинаучным методом. Пока речь только о консолидированном мнении комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при президиуме Российской академии наук, которая направила соответствующий меморандум в Минздрав.

И тем не менее 32 ученых в области доказательной, экспериментальной и клинической медицины, физики, химии, фармакологии и других сфер высказываются против, требуя на упаковках таких препаратов делать предупреждения об их неэффективности. Пока российский Минздрав взял время на размышление….

Гомеопатия в России — дело прибыльное. Ведь за три года на гомеопатические препараты больницы потратили более 15 млн российских рублей. По данным Общественного совета при Минздраве РФ, в стране работают более 50 тысяч врачей-гомеопатов. Плюс немалое число лжепрактиков, почувствовавших золотую жилу. И вот результат. Пытаясь заработать, многие гомеопаты берут на обучение тех, у кого и вовсе нет медицинского образования. Выпускники таких курсов получают удостоверение лекаря (не врача!) и пытаются со своими минимальными познаниями лечить людей… В Беларуси все гораздо строже. Только для того, чтобы просто получить разрешение на такое обучение, нужно обязательно иметь медицинское образование, опыт работы и врачебную категорию не ниже первой. А без лицензии Минздрава заниматься подобной деятельностью вообще нельзя. Но и у нас гомеопатия имеет как горячих сторонников, так и ярых противников. Что они думают по поводу непримиримой позиции российских ученых?

Евгений Толкачев, главный научный сотрудник Института физики Национальной академии наук:

— Не только российские ученые признают гомеопатию лженаукой. Показателен недавний судебный спор российской журналистки, которая в своем материале привела научные доказательства неэффективности гомеопатических средств, и Национального совета по гомеопатии. Организация подала в суд на журнал, мол, статья не соответствует действительности и порочит методы гомеопатии. И проиграла!

Научные исследования доказывают: чем дороже были гомеопатические таблетки, тем больший эффект от них наблюдали пациенты. То есть это не что иное, как обыкновенный эффект плацебо — психологическая вера в чудо, которая помогает человеку выздороветь. После того, как вы поверили в эффективность такого препарата, организм отзывается соответствующей реакцией.

Говорю как физик: те дозы микроэлементов, которые гомеопаты вносят в свои препараты, настолько малы, что просто не могут на нас никак воздействовать. В большинстве случаев в таблетках доля вещества не составляет даже одного атома! А значит, лечащего элемента нет и вовсе….

Но люди почему-то пренебрегают походом к врачу-специалисту, чтобы получить правильный диагноз и лечение, а направляются к гомеопату.

Ирина Сущевич, директор медицинского центра Классическая гомеопатия, вице-президент Республиканского гомеопатического общества:

— Это всего лишь единичное мнение противников гомеопатии. Сомневаюсь, что подобный меморандум поддержит Минздрав России, ведь у наших соседей гомеопатия тоже находит поддержку на государственном уровне, в том числе и в комитете по охране здоровья, и в Национальной медицинской палате. С момента зарождения метода (а с тех пор прошло уже более 200 лет!) его не единожды пытались опровергнуть.

Тем не менее мы видим, что он пользуется популярностью по всему миру. В гомеопатических препаратах нет опасных веществ, как некоторые пытаются утверждать. Все вещества имеют настолько малое разведение, что в некоторых случаях нет ни одной молекулы исходного элемента. Никакого отравления они вызвать не могут! Кроме того, ни один здравомыслящий врач-гомеопат не возьмет на себя ответственность ставить самостоятельно диагноз, а назначать лечение будет только на основании всех анализов и заключений других специалистов.

А по поводу эффекта плацебо, который то и дело пытаются приписать гомеопатическим препаратам, могу привести несколько интересных фактов. Знаете ли вы, к примеру, что многие ветеринарные препараты — именно гомеопатические? Однако эффективность их научно доказана. Ни о каком эффекте плацебо не может идти речи, когда пациенты — маленькие дети, которым вряд ли получится что-то внушить.

Кстати, именно для детей детсадовского возраста гомеопатия может стать лучшим лечебным средством: успешно лечатся и аденоиды, и частые простуды.

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