Бесплатно обследовать грудь могут женщины Приморья

В рамках декадника, который стартовал в Приморье, с 6 по 16 февраля с 10 до 15 часов в краевой онкологической поликлинике во Владивостоке, по адресу: ул. Русская, 57 А, женщины смогут сделать УЗИ молочных желез, маммографию, а также получить консультацию специалиста. Для прохождения диагностики понадобится паспорт, страховой медицинский полис и СНИЛС.

Специалисты департамента подчеркивают, что рак груди лечится в 98% случаях, если он выявлен на ранней стадии, поэтому женщинам нужно особенно тщательно следить за своим здоровьем, регулярно посещая врача. После 35−40 лет обследоваться желательно два раза в год.

Основные факторы, влияющие на заболеваемость — возрастные изменения в организме, кормление грудью, наследственность.

Директор департамента здравоохранения Андрей Кузьмин напоминает, что в Приморье каждый год выявляется около 10 тысяч жителей, страдающих или имеющих предрасположенность к онкологическим заболеваниям.