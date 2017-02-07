Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тарифы на тепло в России вырастут на 30%
Горькая правда о гомеопатии
Яна Поплавская стала участницей реалити-шоу «Рублево-Бирюлево»
Появилась новая причина катастрофы Ту-154
Дима Билан поделился семейным снимком
Пытки террористов и ловля мигрантов: Трамп вернет США величие Что успел сделать Дональд Трамп на посту президента
Герцогиня Кейт рассказала, чему учит своих детей
Дочка Анны Седоковой собирается стать моделью (видео)
Убийство врача в Москве было местью за смерть пациентки
Глыба льда рухнула на коляску с младенцем (видео)
РФ выставила один корабль против армады НАТО в Черном море - СМИ
«Помирит с США»: СМИ о «путинском Распутине»
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото)
Дима Билан поделился семейным снимком
«Мы крайне обеспокоены»: Путин и Трамп обсудили бои на Донбассе
СМИ: Варшава грозит Киеву разрывом отношений
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
8Испанские демоны пробуждают весну
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
03:59 (мск), источник: m24.ru

ВДНХ посчитает лайки в иностранных соцсетях

В течение года специалисты будут мониторить сообщения, отзывы и комментарии посетителей выставки в социальных сетях, блогах, на туристических сайтах.

Источник: Reuters

Парк ВДНХ оценит свою популярность среди иностранных туристов в интернете. Об этом говорится в документации выставки. В течение года специалисты будут мониторить сообщения, отзывы и комментарии посетителей выставки в социальных сетях, блогах, на туристических сайты и форумах, в том числе в зарубежных интернет-блогах, особенно — китайских.

В ходе мониторинга будут выявлять позитивные и негативные сообщения, а также проанализируют эмоциональное отношение пользователей к мероприятиям, которые прошли на ВДНХ.

В пресс-службе ВДНХ пояснили m24.ru, что данный анализ нужен для развития новых сервисов для посетителей и привлечения иностранных туристов.

«Анализ проводится на основе мониторинга популярных российских и иностранных социальных сетей, включая китайские сервисы и платформы, международных блог-платформ, российских, международных и иностранных сайтов и форумов о туризме и путешествиях, российских и иностранных информационных сайтов, и интернет-СМИ», — поясняется в документации.

Ежемесячно будут анализировать до 500 тысяч сообщений, записей и отзывов, связанных с выставкой.

Читайте также
Быстрее, удобнее, выгоднее: как менялась цифровая Москва в 2016 году
«Выявляются позитивные и негативные сообщения, а также проходит анализ эмоциональной шкалы по отношению к конкретной теме: радость, наслаждение, грусть, гнев, страх, отвращение и прочее. Дается общий анализ информационного поля вокруг ВДНХ», — отмечается в тексте документа.

Историк и москвовед Михаил Коробко считает, что ВДНХ уже не надо ничего улучшать.

У ВДНХ образ в современном виде уже сложился. Тут, как в случае с Третьяковской галереей: что вы не пишите про Третьяковскую галерею, все равно туда люди будут массово ходить. У нее просто нет конкурентов, и то же самое с ВДНХ
Михаил КоробкоИсторик и москвовед
Читайте также
Россию включили в топ-10 туристических направлений 2017 года

Однако, по его словам, выставке нужно поддерживать свою репутацию, в том числе в социальных сетях среди иностранцев.

«Конечно, надо поддерживать свою репутацию, и чтобы были посты в соцсетях. Одно дело москвичи, которые все о выставке знают, а для гостей столицы ВДНХ может быть в новинку, потому что всех везут в центр смотреть Кремль и другие основные достопримечательности. Может быть, нужно сделать упор на работу с иностранцами», — подчеркнул москвовед.

Руководитель Лаборатории социальных медиа Влад Титов считает, что оценка мнения пользователей интернета за рубежом поможет сориентировать новые проекты для максимально возможной аудитории.

«Если стоит цель — привлечение большего количества людей, то нужно интересоваться мнением аудитории, для которой эта организация работает», — отметил он.

Читайте также
Названа самая популярная у иностранцев достопримечательность России

По его словам, иностранных туристов, в том числе китайцев, вполне могут заинтересовать сообщения о ВДНХ в соцсетях.

«Великий китайский файервол (система фильтрации содержимого интернета в КНР — m24.ru) не значит, что китайцам запрещено выходить в интернет и интересоваться чем-то зарубежным. Поэтому китайцы вполне могут заинтересоваться ВДНХ и другими московскими достопримечательностями через соцсети, блоги и тому подобное», — заключил эксперт.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Археологи законсервировали фрагменты древнейшей улицы Москвы
В ОБСЕ обнаружили тяжелую артиллерию вблизи Мариуполя
Оскорбивший Путина телеведущий извинится не раньше 2033 года
Последний полет Ту-154 воссоздадут с помощью компьютерной модели
В России вынесли первый приговор по статье о недоносительстве
IAAF оставила в силе дисквалификацию российских легкоатлетов
В Израиле легализовали поселения на палестинских территориях
Родители выпускников сдадут ЕГЭ вместе с главой Рособрнадзора
Спорт
Высший Классон! «Краснодар» устроил шоу для Карреры «Краснодар», за матчем которого наблюдал тренерский штаб «Спартака» во главе с Массимо Каррерой, уверенно обыграл корейский «Сувон»
Авто
Самый дорогой Mercedes G-класса: эксклюзивные фото и видео То, что Mercedes-Benz готовит новый внедорожник под брендом Maybach, было известно уже давно
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Виноваты звезды: 10 молодых актрис, которым не везет в карьере Казалось бы, все при них: и внешность, и талант. Однако что-то пошло не так, и их карьера никак не желает идти в гору. «Кино Mail.Ru» исправляет несправедливость и рассказывает о достойных, но неудачливых актрисах
Недвижимость
Петербуржцев выселяют из-за долгов по квартплате
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
В Петербурге появилось 45 новых улиц
Леди
Звезды, которые умеют расставаться с молодостью красиво (фото) Попросили хирургов прокомментировать внешность звезд, которые утверждают, что выбрали естественное старение.
Дети
Минздрав хочет внести важные изменения в национальные прививочные календари В ведомстве планируют расширить перечень лиц группы риска, включив туда недоношенных, маловесных, а также детей, страдающих онкологическими заболеваниями.
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь