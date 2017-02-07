ВДНХ посчитает лайки в иностранных соцсетях

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Парк ВДНХ оценит свою популярность среди иностранных туристов в интернете. Об этом говорится в документации выставки. В течение года специалисты будут мониторить сообщения, отзывы и комментарии посетителей выставки в социальных сетях, блогах, на туристических сайты и форумах, в том числе в зарубежных интернет-блогах, особенно — китайских. В ходе мониторинга будут выявлять позитивные и негативные сообщения, а также проанализируют эмоциональное отношение пользователей к мероприятиям, которые прошли на ВДНХ.

В пресс-службе ВДНХ пояснили m24.ru, что данный анализ нужен для развития новых сервисов для посетителей и привлечения иностранных туристов.

«Анализ проводится на основе мониторинга популярных российских и иностранных социальных сетей, включая китайские сервисы и платформы, международных блог-платформ, российских, международных и иностранных сайтов и форумов о туризме и путешествиях, российских и иностранных информационных сайтов, и интернет-СМИ», — поясняется в документации. Ежемесячно будут анализировать до 500 тысяч сообщений, записей и отзывов, связанных с выставкой.

«Выявляются позитивные и негативные сообщения, а также проходит анализ эмоциональной шкалы по отношению к конкретной теме: радость, наслаждение, грусть, гнев, страх, отвращение и прочее. Дается общий анализ информационного поля вокруг ВДНХ», — отмечается в тексте документа.

Историк и москвовед Михаил Коробко считает, что ВДНХ уже не надо ничего улучшать.

У ВДНХ образ в современном виде уже сложился. Тут, как в случае с Третьяковской галереей: что вы не пишите про Третьяковскую галерею, все равно туда люди будут массово ходить. У нее просто нет конкурентов, и то же самое с ВДНХ Михаил Коробко Историк и москвовед

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Однако, по его словам, выставке нужно поддерживать свою репутацию, в том числе в социальных сетях среди иностранцев. «Конечно, надо поддерживать свою репутацию, и чтобы были посты в соцсетях. Одно дело москвичи, которые все о выставке знают, а для гостей столицы ВДНХ может быть в новинку, потому что всех везут в центр смотреть Кремль и другие основные достопримечательности. Может быть, нужно сделать упор на работу с иностранцами», — подчеркнул москвовед. Руководитель Лаборатории социальных медиа Влад Титов считает, что оценка мнения пользователей интернета за рубежом поможет сориентировать новые проекты для максимально возможной аудитории. «Если стоит цель — привлечение большего количества людей, то нужно интересоваться мнением аудитории, для которой эта организация работает», — отметил он.

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