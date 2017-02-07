Управделами президента РФ подало иск к строителю Приморского океанариума на 757 млн рублей

Владивосток, 7 февраля, PrimaMedia.

Управление делами президента РФ подало исковое заявление о взыскании с экс-куратора строительства Приморского океанариума Андрея Поплавского причиненного структуре имущественного ущерба на сумму свыше 757,6 млн рублей. Об этом было заявлено в ходе очередного заседания во Фрунзенском районном суде Владивостока, сообщает корр. ИА PrimaMedia.

Информация о поступлении в суд искового заявления от управделами президента РФ была озвучена после того, как защита экс-главы ФГУП «Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе» управления делами президента России Андрея Поплавского выступила с ходатайством о возвращении уголовного дела прокурору — в тексте обвинительного заключения найдены несоответствия.

На вопрос Поплавского, почему о нем он узнает только сейчас, судья пояснила, что ранее судебные заседания откладывались по ходатайству его защиты или по иным причинам, потому «до рассмотрения этого вопроса не дошли».

Копии искового заявления вручили представителю гособвинения и самому Поплавскому.