Управделами президента РФ подало иск к строителю Приморского океанариума на 757 млн рублей
Именно во столько структура оценила ущерб, полученный в ходе действий своего бывшего сотрудника.
Именно во столько структура оценила ущерб, полученный в ходе действий своего бывшего сотрудника.
Владивосток, 7 февраля, PrimaMedia.
Управление делами президента РФ подало исковое заявление о взыскании с
Информация о поступлении в суд искового заявления от управделами президента РФ была озвучена после того, как защита
На вопрос Поплавского, почему о нем он узнает только сейчас, судья пояснила, что ранее судебные заседания откладывались по ходатайству его защиты или по иным причинам, потому «до рассмотрения этого вопроса не дошли».
Копии искового заявления вручили представителю гособвинения и самому Поплавскому.
Напомним, по версии следствия, Андрей Поплавский при пособничестве генерального директора ООО «НПО «Мостовик» Олега Шишова и генерального директора ЗАО «Косандра» Александра Косяченко растратил денежные средства на сумму более 1 млрд рублей, выделенные на строительство Приморского океанариума. Кроме того, Поплавский получил коммерческий подкуп от Косяченко и Шишова в сумме более 145 млн рублей за приемку выполняемых генеральными подрядчиками работ по строительству НОК «Приморский океанариум», их оплату, а также дальнейшее финансирование