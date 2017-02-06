Родители выпускников сдадут ЕГЭ по русскому языку вместе с главой Рособрнадзора
Мероприятие будет проведено в рамках Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями».
Мероприятие будет проведено в рамках Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями».
МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов вместе с родителями выпускников «сдаст» Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку в одной из московских школ. 7 февраля родители смогут пройти всю процедуру ЕГЭ — от рамки металлодетектора до получения результатов за госэкзамен.
Разъяснить родителям
Такое мероприятие проводится в рамках Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями».
«Одна из причин предэкзаменационного волнения — ситуация неопределенности, отсутствие понимания, что ждет участников во время экзамена. Разъяснить все нюансы ЕГЭ родителям не менее важно, чем самим выпускникам, ведь именно они могут правильно сориентировать, настроить и поддержать своих детей, — поясняет глава Рособрнадзора. — Мы задумали эту акцию, чтобы взрослые сами могли пройти процедуру итоговой аттестации, поделиться своим опытом с детьми и настроить их на успешную сдачу госэкзаменов».
В рамках акции родители зарегистрируются на сдачу экзамена, заполнят бланки, увидят, как осуществляется контроль на госэкзамене, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы, напишут небольшую работу, составленную из заданий, аналогичных тем, что будут на экзаменах, и узнают свой результат.
Как уточнили в
7 февраля акцию проводят около 50 регионов России, в остальных - подобные мероприятия пройдут в течение этого месяца.
В них примут участие представители региональных властей, министры образования, которые расскажут и покажут родителям и журналистам, как будет проходить экзаменационная кампания 2017 года.
О ЕГЭ в 2017 году
По данным
Содержательных изменений в ЕГЭ-2017 году практически нет. Исключение составляет отказ от тестовой части еще в трех учебных предметах (химия, биология и физика).
Таким образом, тестовой части в этом году на ЕГЭ не будет по всем предметам, кроме иностранных языков, уточнили в Рособрнадзоре.