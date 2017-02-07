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09:08 (мск), источник: РИА Новости

Аксенов распорядился сократить число бродячих животных в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев — РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Крыма Сергей Аксенов распорядился проработать вопрос по уменьшению числа бездомных животных в регионе.

Источник: РИА "Новости"

«Нужно максимально предотвращать смертельные случаи от укусов бездомных животных, как происходит в других субъектах РФ, работа должна вестись системно… Должна быть выработана гуманная система по уменьшению количества бродячих животных», — сказал Аксенов во время встречи с главой госкомитета ветеринарии республики Валерием Ивановым.

В свою очередь Иванов подчеркнул, что в республике действует закон, согласно которому к животным применяется исключительно гуманные меры.

«С учетом того, что есть переходная часть и определенное количество животных сохранено было в гуманном режиме, то их количество стало в Крыму увеличиваться. Количество покусов собаками людей высокое, а это угроза разноса бешенства. Наша задача, воспитав гуманность, не забыть процесс исполнения защиты граждан», — сказал Иванов.

При этом глава республики подчеркнул, что жизнь и здоровье граждан в этой ситуации важнее, поэтому выбор нужно делать в пользу безопасности людей.

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