Аксенов распорядился сократить число бродячих животных в Крыму

«Нужно максимально предотвращать смертельные случаи от укусов бездомных животных, как происходит в других субъектах РФ, работа должна вестись системно… Должна быть выработана гуманная система по уменьшению количества бродячих животных», — сказал Аксенов во время встречи с главой госкомитета ветеринарии республики Валерием Ивановым.

В свою очередь Иванов подчеркнул, что в республике действует закон, согласно которому к животным применяется исключительно гуманные меры.

«С учетом того, что есть переходная часть и определенное количество животных сохранено было в гуманном режиме, то их количество стало в Крыму увеличиваться. Количество покусов собаками людей высокое, а это угроза разноса бешенства. Наша задача, воспитав гуманность, не забыть процесс исполнения защиты граждан», — сказал Иванов.

При этом глава республики подчеркнул, что жизнь и здоровье граждан в этой ситуации важнее, поэтому выбор нужно делать в пользу безопасности людей.