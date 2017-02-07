СМИ: Канье Уэст удалил твиты в поддержку Трампа
Американский рэпер Канье Уэст удалил из своего микроблога в Твиттере записи, касающиеся президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает информационный портал TMZ.
Американский рэпер Канье Уэст удалил из своего микроблога в Твиттере записи, касающиеся президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает информационный портал TMZ.
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Американский рэпер Канье Уэст удалил из своего микроблога в Твиттере записи, касающиеся президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает информационный портал TMZ.
Издание отмечает, что музыкант сделал это по собственному желанию, потому что недоволен работой главы государства за первые две недели его правления.
Уэст после декабрьской встречи с Трампом в
Кроме того, на следующий день Уэст поделился с подписчиками фотографией, на которой изображена обложка номера журнала Time, который выбрал Трампа «человеком года».
Номер был подписан Трампом, подпись гласила: «Канье: Ты великолепный друг. Спасибо». Этот твит также был удален.