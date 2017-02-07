СМИ: Канье Уэст удалил твиты в поддержку Трампа

Издание отмечает, что музыкант сделал это по собственному желанию, потому что недоволен работой главы государства за первые две недели его правления.

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Американский рэпер Канье Уэст удалил из своего микроблога в Твиттере записи, касающиеся президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает информационный портал TMZ .

Уэст после декабрьской встречи с Трампом в Нью-Йорке написал в твиттере: «Я чувствую, что важно иметь прямую связь с нашим будущим президентом, если мы действительно хотим перемен».

Кроме того, на следующий день Уэст поделился с подписчиками фотографией, на которой изображена обложка номера журнала Time, который выбрал Трампа «человеком года».

Номер был подписан Трампом, подпись гласила: «Канье: Ты великолепный друг. Спасибо». Этот твит также был удален.