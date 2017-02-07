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02:50 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: Канье Уэст удалил твиты в поддержку Трампа

Американский рэпер Канье Уэст удалил из своего микроблога в Твиттере записи, касающиеся президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает информационный портал TMZ.

Источник: AP 2016

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Американский рэпер Канье Уэст удалил из своего микроблога в Твиттере записи, касающиеся президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает информационный портал TMZ.

Издание отмечает, что музыкант сделал это по собственному желанию, потому что недоволен работой главы государства за первые две недели его правления.

Уэст после декабрьской встречи с Трампом в Нью-Йорке написал в твиттере: «Я чувствую, что важно иметь прямую связь с нашим будущим президентом, если мы действительно хотим перемен».

Кроме того, на следующий день Уэст поделился с подписчиками фотографией, на которой изображена обложка номера журнала Time, который выбрал Трампа «человеком года».

Номер был подписан Трампом, подпись гласила: «Канье: Ты великолепный друг. Спасибо». Этот твит также был удален.

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