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04:01 (мск), источник: AmurMedia.ru

Спорткомплекс юридического института МВД РФ открылся после реконструкции в Хабаровске

Вячеслав Шпорт передал курсантам борцовский ковер Чемпионата России по самбо.

Источник: khabkrai.ru

Хабаровск, 7 февраля, AmurMedia.

Губернатор Хабаровского края оценил качество работ по капитальному ремонту спортивного комплекса Дальневосточного юридического института МВД России. Главе региона продемонстрировали универсальный зал, залы борьбы, бокса, два тренажерных зала, реабилитационно-восстановительные центры. Сегодня здесь ведется активная подготовка курсантов по прикладным видам спорта. Вячеслав Шпорт поблагодарил руководство вуза за активное участие в жизни региона и всего Дальнего Востока, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

«Институт воспитал в своих стенах целую плеяду спортсменов, прославивших и прославляющих наш край в составе сборных команд по различным видам спорта. Особую благодарность хочу выразить руководству за активное участие в Чемпионате России по дзюдо, который состоялся в сентябре прошлого года в Хабаровске. Шесть сотрудников и курсантов института стали участниками состязаний. Учитывая заслуги Дальневосточного юридического института МВД России в проведении данных соревнований, Правительство края и Дальневосточная федерация дзюдо приняли решение о передаче на ответственное хранение борцовского ковра», — отметил Вячеслав Шпорт.

Губернатор отметил, что татами в учебном заведении не просто будет находиться на ответственном хранении, а, в первую очередь, поможет в подготовке сборных команд края по самбо и дзюдо. Кстати, этот борцовский ковер — один из трёх, которые использовались на чемпионате России по самбо в 2016 году в Хабаровске.

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