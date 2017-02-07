Хабаровчане смогут записаться в туристические клубы города
10 февраля в Хабаровске состоится слет туристических клубов города.
10 февраля в Хабаровске состоится слет туристических клубов города.
В 18:00 в комплексе «Арсеналец» все желающие смогут познакомиться с жизнью объединений, записаться в интересующую секцию или присоединиться к ближайшему походу. Среди направлений — сплавы по горным рекам, посещение пещер, пеший туризм и многое другое, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».