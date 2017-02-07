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03:32 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровчане смогут записаться в туристические клубы города

10 февраля в Хабаровске состоится слет туристических клубов города.

В 18:00 в комплексе «Арсеналец» все желающие смогут познакомиться с жизнью объединений, записаться в интересующую секцию или присоединиться к ближайшему походу. Среди направлений — сплавы по горным рекам, посещение пещер, пеший туризм и многое другое, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».

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