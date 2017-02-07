Увидеть вечный двигатель смогут жители Владивостока

Целью экспозиции стала попытка осветить такое масштабное направление искусства, как кинетизм, с момента его зарождения до настоящего времени.

Последователи этого направления — художники-инженеры — с помощью механических и оптических приспособлений пытаются воплотить в своих работах идею движения.

В замысловатых экспонатах, представленных на выставке невозможно угадать их прямое назначение. Изрезанный железный лист, похожий на обломок огромной фрезы, вдруг оказывается музыкальным инструментом, связки полых металлических труб раскачиваются под потолком, как причудливые люстры, а разбросанные на полу фрукты и предметы быта превращают пространство в воронку или лабиринт. В арсенале кинетизма статика и динамика, свет, оптические иллюзии и темнота, музыка, звук или его отсутствие. Здесь можно играть, смотреть, читать, слушать, просматривать мультимедийные презентации, удивляясь, насколько тонко наука и ее мысль переплелись с искусством.

По словам посетителей выставки, экспозиция производит своеобразное впечатление. С одной стороны — она завораживает техническими деталями, которые можно «пощупать», а с другой стороны — удивляет тем, что все эти чудеса техники могут быть абсолютно бесполезны.

«Меня удивила конструкция Стучебрюкова из нескольких тысяч бритв. Чтобы создать ее, потребовалось несколько лет. Автор использовал для этого немало технических знаний и сил. А по факту она бесполезна. Зато выглядит и движется, как живая», — рассказал корреспонденту ИА «Дейта» один из гостей выставки, студент Максим Сергеенко.

В экспозиции представлены творческие работы более 40 художников и творческих объединений из коллекций известнейших музеев России — Государственной Третьяковской галереи, Московского музея современного искусства, Государственного музея Маяковского, Государственного музея архитектуры им. Щусева, Государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО, НИИ «Прометей», а также из частных.

Владивостокские зрители впервые могут увидеть такие произведения новой истории русского искусства, как макет «Памятника III Интернационала» Владимира Татлина или терменвокс Льва Термена, знаменитый «Киберцветок» Льва Нусберга и Сергея Зорина, скульптуру Бориса Стучебрюкова из 22500 бритвенных лезвий «Галатея», мобили Леонида Борисова, свето-музыкальные объекты СКБ «Прометей» и многое другое.

Посмотреть выставку можно до 2 апреля по адресу проспект 100 лет Владивостоку 155, ЦСИ «Заря», цех № 2, второй этаж. Вход свободный.