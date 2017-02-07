ОСАГО-городок на 3-ей Рабочей начали сносить власти Владивостока

Владивосток, 7 февраля, PrimaMedia.

Администрация Владивостока начала работы по сносу незаконных павильонов автострахования в районе кольца 3-ей Рабочей, рядом с улицей проспект Красного знамени, 114. Ни для кого не секрет, что здесь в экспресс режиме можно было оформить полис ОСАГО и пройти техосмотр автомобиля. По всей видимости теперь такая возможность исчезнет. Всего на этом месте находится 13 павильонов автострахования, сегодня их должно не стать.

Напомним, что решение о сносе самовольных построек было принято на заседании комиссии по освобождению самовольно занятых земельных участков, сносу самовольных построек и переносу иных объектов администрации Владивостока ещё в декабре прошлого года.

Кор. ИА PrimaMedia продолжает следить за ситуацией.