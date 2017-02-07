Днём 7 февраля в Челябинске синоптики обещают — 19 градусов

Температура воздуха днём в Челябинске составит -19 градусов, сообщают в городском гидрометцентре.

Сегодня, 7 февраля, в городе будет облачная погода с прояснением, местами возможен небольшой снег. Температура воздуха ночью -23,-25 градусов, днём -17,-19. Ветер северо-восточный 5−10 м/с.

Сегодня по народному календарю Григорьев день. Какая погода будет на Григория с утра до полудня, такая погода будет и в первую половину следующей зимы. Какова погода с обеда до вечера — такова она будет во вторую половину следующей зимы.