Синоптики: Тепло задержится в Хабаровске на пару недель

Теплая погода сохранится в Хабаровске до конца второй декады февраля, сообщила корреспонденту портала «Губерния» начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды Хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева.

Синоптики зафиксировали превышение температуры относительно нормы на 1−3 градуса. Для первых 10 дней месяца нормой считаются дневные температуры в пределах −10…−15 градусов, ночные — от 20 до 25 градусов ниже нуля.

«[До 20 февраля] где-то будет чуть теплее, где-то холоднее. Но мы сейчас идем выше нормы на 1−3 градуса, и в дальнейшем будет сохраняться [температура] выше нормы на 3−5 градусов. В среднем будет на три градуса выше нормы», — рассказала Галина Брынцева.

Еще более теплая погода ожидается с 9 февраля вместе со снегом, который задержится в краевой столице на два дня. На этот период дневные температуры прогнозируются в пределах −5…−7 градусов, ночные — в пределах −15…−17 градусов.