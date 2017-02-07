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04:24 (мск), источник: Губерния онлайн

Синоптики: Тепло задержится в Хабаровске на пару недель

Температура воздуха в краевой столице будет выше нормы в среднем на три градуса.

Источник: РИА "Новости"

Теплая погода сохранится в Хабаровске до конца второй декады февраля, сообщила корреспонденту портала «Губерния» начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды Хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева.

Синоптики зафиксировали превышение температуры относительно нормы на 1−3 градуса. Для первых 10 дней месяца нормой считаются дневные температуры в пределах −10…−15 градусов, ночные — от 20 до 25 градусов ниже нуля.

«[До 20 февраля] где-то будет чуть теплее, где-то холоднее. Но мы сейчас идем выше нормы на 1−3 градуса, и в дальнейшем будет сохраняться [температура] выше нормы на 3−5 градусов. В среднем будет на три градуса выше нормы», — рассказала Галина Брынцева.

Еще более теплая погода ожидается с 9 февраля вместе со снегом, который задержится в краевой столице на два дня. На этот период дневные температуры прогнозируются в пределах −5…−7 градусов, ночные — в пределах −15…−17 градусов.

«Такого холода, как −25…−30 градусов, мы пока до конца второй декады не прогнозируем. Пришла теплая воздушная масса, антициклональное перекрытие идет по северу арктического побережья, поэтому холодный воздух к нам пока не затекает из Якутии. Но сказать, что [тепло] будет сохраняться постоянно, нельзя. Месяц неустойчивый, и может затечь какой-то небольшой холодок, но пока мы этого не видим», — уточнили в гидрометцентре.

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