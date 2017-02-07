Движение автотранспорта по ул. Тихоокеанской в Хабаровске будет ограничено

Хабаровск, 7 февраля, AmurMedia.

Движение автотранспорта через железнодорожный переезд на ул. Тихоокеанской в Хабаровске будет временно осуществляться по одной полосе. Это связано с производством работ по очистке железнодорожного пути от снега, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ДВЖД.

В Хабаровске в связи с производством работ по очистке железнодорожного пути от снега, движение автотранспорта через переезд на улице Тихоокеанской будет организовано по одной полосе 8, 9 и 10 февраля 2017 года с 10.00 до 16.00 часов по местному времени. При планировании поездок в указанное время целесообразно рассмотреть альтернативные маршруты через улицы Джамбула и Шелеста.

Руководство железной дороги просит водителей принять во внимание данную информацию и отнестись с пониманием к временному неудобству.