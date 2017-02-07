В Красноярске кольцо Елены Образцовой продали за 320 тысяч рублей
В благотворительном аукционе выручили более 700 тыс. рублей.
В благотворительном аукционе выручили более 700 тыс. рублей.
Красноярская
4 февраля в отеле «Hilton Garden Inn Krasnoyarsk» состоялся первый благотворительный аукцион «Искусство во имя жизни». Участниками аукциона стали бизнесмены, меценаты и благотворители края. Кроме кольца, на торги также были выставлены пригласительные билеты на спектакли фестиваля «Парад звезд в Оперном» и «именное место» на все спектакли нынешнего театрального сезона.
На аукционе выручили более 700 тыс. рублей. Все вырученные средства пойдут на лечение двух детей, которые страдают онкологическими заболеваниями.
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