Новосибирские родители сдают школьный ЕГЭ

Взрослые пройдут через все этапы ЕГЭ — ОТ входа в пункт проведения экзамена через рамку-металлоискатель до сдачи билетов на стол наблюдателя. Желающих много. Количество мест ограничено. Акцию будут проводить в Новосибирске и почти во всех районах области. Весь февраль. За это время организаторы надеются ответить на все вопросы родителей о процедуре проведения ЕГЭ.

«Лишний раз чтобы не нагнетали обстановку в отношения своего ребенка, не пугали его. Это один из этапов жизни и ничего в этом страшного нет. И всегда говорим, Вы вспомните свое время, когда вам приходилось после школы в 16−17 лет ехать куда-то на край страны сдавать экзамены. Это было более сложно и более страшно, наверное, чем прийти в своем же родном городе в пункт проведения экзамена и сдать экзамены. А потом подать заявление в любой пункт страны».