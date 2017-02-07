Региональным омбудсменам предложили больше работать в отдаленных районах Хабаровского края

Об итогах работы за 2016 год рассказали уполномоченный по защите прав человека Игорь Чесницкий, уполномоченный по правам ребенка Светлана Жукова и уполномоченный по защите прав предпринимателей Олег Герасимов.

Было отмечено, что в 2017 году омбудсменам следует больше работать в отдаленных районах края и выходить на муниципальный уровень. Игорь Чесницкий рассказал, что график таких поездок уже рассматривается. В планах — выезды вместе с медицинскими бригадами поезда «Терапевт Матвей Мудров» и «Теплоходом здоровья». Также в крупных городах края собираются открыть общественные приемные уполномоченного по защите прав предпринимателей. Одна из них уже заработала в Комсомольске-на-Амуре.