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05:34 (мск), источник: Губерния онлайн

Региональным омбудсменам предложили больше работать в отдаленных районах Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт встретился с тремя региональными омбудсменами.

Источник: khabkrai.ru

Об итогах работы за 2016 год рассказали уполномоченный по защите прав человека Игорь Чесницкий, уполномоченный по правам ребенка Светлана Жукова и уполномоченный по защите прав предпринимателей Олег Герасимов.

Было отмечено, что в 2017 году омбудсменам следует больше работать в отдаленных районах края и выходить на муниципальный уровень. Игорь Чесницкий рассказал, что график таких поездок уже рассматривается. В планах — выезды вместе с медицинскими бригадами поезда «Терапевт Матвей Мудров» и «Теплоходом здоровья». Также в крупных городах края собираются открыть общественные приемные уполномоченного по защите прав предпринимателей. Одна из них уже заработала в Комсомольске-на-Амуре.

В конце встречи Вячеслав Шпорт предложил усилить взаимодействие всех трех региональных уполномоченных и сделать координатором этой работы Игоря Чесницкого. Одним из первых совместных проектов должен стать «Дальневосточный гектар». Речь идет о консультативной поддержке жителей края, которые уже получили землю, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

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