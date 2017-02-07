Жители Хабаровского края смогут поучаствовать в патриотическом фестивале

Мероприятие «Звезда Спасения» проводит МЧС России. На конкурс принимаются стихотворения, поделки, а также записи вокальных и хореографических номеров. Художественные работы необходимо прислать по адресу: 121352, Москва, улица Давыдковская, 7, ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) (с пометкой «Фестиваль»), их фотографии, а также видеозаписи номеров — zvezdaspaseniya@mail.ru.

Заявки можно подать до конца марта 2017 года. Итоги подведут в апреле на гала-концерте. Подробная информация — на сайте, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу МЧС России по краю.