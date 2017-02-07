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05:39 (мск), источник: Губерния онлайн

Жители Хабаровского края смогут поучаствовать в патриотическом фестивале

Жители Хабаровского края смогут принять участие во всероссийском героико-патриотическом фестивале творчества.

Мероприятие «Звезда Спасения» проводит МЧС России. На конкурс принимаются стихотворения, поделки, а также записи вокальных и хореографических номеров. Художественные работы необходимо прислать по адресу: 121352, Москва, улица Давыдковская, 7, ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) (с пометкой «Фестиваль»), их фотографии, а также видеозаписи номеров — zvezdaspaseniya@mail.ru.

Заявки можно подать до конца марта 2017 года. Итоги подведут в апреле на гала-концерте. Подробная информация — на сайте, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу МЧС России по краю.

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