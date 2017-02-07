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05:40 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

Во Владивостоке анонсировали открытие школы водолазов

Водолазную школу планируется создать в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) в 2017 году. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор инженерной школы ДВФУ Александр Беккер.

Источник: ИТАР-ТАСС

«Сейчас мы формируем водолазную школу, она нужна для многих специальностей, связанных с морем. Например, для строительства, работ, связанных с различными изысканиями, такая школа может заинтересовать и, например, биологов», — рассказал он.

Кроме того, по словам собеседника, её выпускники могут заняться подводным техническим освидетельствованием портов. Также полученные знания можно будет применить в спасательных или военных целях.

Беккер отметил, что в регионе есть специалисты, которые смогут преподавать новый курс. «Пока это будет допобразование, платные курсы, которые могут открыться уже в нынешнем году», — заключил он.

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