В Приангарье увеличат денежную помощь сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

Как 6 февраля 2017 года сообщила пресс-служба Законодательного собрания региона, соответствующие изменения в закон «Об отдельных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области» рекомендовали принять в первом чтении члены комитета по здравоохранению и социальной защите. Кроме того, этим же законопроектом предлагается увеличить до 5200 рублей размер денег на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством.

Так, с учетом районных коэффициентов размер выплаты в южных районах составит 6 тыс. 240 рублей, в северных районах — 6 тыс. 760 рублей. Данная выплата не индексировалась несколько лет, поэтому вопрос о необходимости увеличения неоднократно поднимался депутатами. Размер увеличения был рассчитан с учетом роста инфляции, однако парламентарии отметили, что размер содержания должен рассчитываться исходя из реальных затрат на содержание ребенка. Андрей Лабыгин отметил, что необходимо регулярно возвращаться к рассмотрению возможности дальнейшего увеличения выплат.

Кроме того, в первом чтении члены комитета рекомендовали принять законопроект «О дополнительной мере социальной поддержки отдельных категорий граждан в Иркутской области в виде компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме». Одним из требований для получения этой компенсации является предъявлении трудовой книжки. Однако получателями этой формы поддержки являются люди пенсионного возраста, у которых не всегда сохраняется данный документ, предлагается предоставить им возможность указать в своем заявлении факт отсутствия трудовой книжки и его причину. Законом также в качестве переходного положения предусмотрено право получения компенсации в том числе, за период с января по июнь 2016 года вне зависимости от даты обращения за ней. Законопроектом предлагается ограничить до 31 марта 2017 года срок обращения за компенсацией за период с января по июнь 2016 года.