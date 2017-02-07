Красноярцам предложили спеть частушки о работниках ЖКХ

6 февраля в Красноярске стартовал творческий конкурс частушек «Ему почёт, ему хвала — он работник ЖКХ», посвященный Дню работника жилищно-коммунального хозяйства. Конкурс проводит Городская управляющая компания «Жилфонд». Авторов лучших текстов ждут подарки от управляющей компании.

Принять участие в конкурсе может любой желающий. Для этого необходимо направить на электронный адрес press@krasguk.ru либо сообщением в группу ГУК «Жилфонд» в социальной сети «ВКонтакте» текст частушки с пометкой «Он работник ЖКХ» и информацией о себе.

«Сегодня отрасль ЖКХ переживает непростые времена. Зачастую работа сотрудников коммунального хозяйства незаметна, хотя нашу жизнь уже невозможно представить без работы этих многофункциональных служб. Специалисты отрасли заботятся, чтобы в наших квартирах всегда была вода, газ, тепло и свет, чтобы радовали глаз парки и скверы, улицы и дороги, дворы и подъезды. Наш конкурс направлен на повышение популярности, престижа профессии, отрасли ЖКХ, создание позитивного образа сотрудника отрасли», — отметила Наталья Жавнова, генеральный директор ГУК «Жилфонд».

Сроки и правила проведения конкурса, информацию об организаторе, количестве призов, месте, сроке и порядке их призов можно узнать на сайте «Жилфонда».