На строительство школ в Красноярском крае направили 620 млн рублей

Красноярский край получил из федерального бюджета 622 млн рублей из федерального бюджета. Деньги пойдут «на реализацию планов по строительству школ в регионе». Об этом сообщили в пресс-службе краевого министерства образования.

«В этом году регион с планом строительства школы в Красноярске на 1280 мест стал одним из победителей приоритетного проекта РФ. Из федерального бюджета краю будет выделено более 622 млн рублей», — рассказала глава краевого Минобразования Светлана Маковская.

Напомним, ранее в Советском районе Красноярска запланировали строительство школы на 300 мест. Торги на возведение объекта пока не назначены, однако объект уже вошел в перечень запланированных на 2017 год.

Добавим, что сейчас в Красноярском крае ведется строительство сразу трех школ — в Канске, в Курагинском районе и в Красноярске. Выделенные 622 млн рублей также пойдут на возмещение затрат по строительству данных объектов.