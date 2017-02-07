Дрон-томограф для Арктики создали в Академгородке

Два тумблера, трубочка для дыхания, монитор — это все, что нужно для ранней диагностики диабета или панкреатита. Изначально прибор создавали для определения газов над тундрой. Медицинский эффект оказался побочным. Теперь аппарат проходит испытания, и его тоже внесут в единую базу данных, в которой будет все, что связано с Арктикой.

Главная задача института нефтегазовой геологии понятна из названия: «Поиск ископаемых». В основном, за полярным кругом. Там под землей содержится 97% российского газа. Открывать новые месторождения помогают не только геотехнологии. На научной станции изучают и историю. Специальные глобусы показывают, какой была Земля сотни миллионов лет назад, еще до появления динозавров. Материки сталкивались и разрушались, появлялись нефтяные залежи.

— Зная информацию о том, как формировались континенты, мы можем получить знания о структуре шельфа, континентальных отложений, и, соответственно, о полезных ископаемых, — говорит ведущий научный сотрудник Института нефтегазовой геологии и нефтефизики Дмитрий Метелкин.

В Арктике сегодня огромная конкуренция. Разведку шельфа ведут десятки стран. Впереди всех — Россия, США и Канада. Задача — увеличить эффективность и уменьшить стоимость. Поэтому в высоких широтах на все глядят свысока через беспилотники. Сибирская разработка — прибор, который укажет с неба, что именно находится в недрах земли по магнитному излучению.

Заведующий отделом инноваций Института нефтегазовой геологии и нефтефизики Андрей Фирсов говорит:

— Вот вы прошли по земле и видите аномалию. Но вы не знаете, что это такое — железо на большой глубине или обожженная глина на маленькой. А беспилотник знает точно — он сделал магнитную томографию. За океаном запустить аналогичный аппарат пока не получается.

В России сделали ставку на частоту кадров, их количество в минуту. Чтобы получить такое же качество, американский беспилотник должен лететь примерно со скоростью пешехода. А это в принципе невозможно.

Уже в марте в Академгородок приедут уральские ученые. Институты объединять не будут — объединят потенциал для мозгового штурма. Это новая программа освоения Арктики.