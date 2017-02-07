В Кемерове водитель школьного автобуса обманул банк на 8, 2 млн рублей

Кемеровчанин получил 3 года условного лишения свободы за мошенничество в сфере кредитования.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 50-летний кемеровчанин в 2014 году работал водителем школьного автобуса. Его заработная плата составляла 9 500 рублей. Осужденный решил подзаработать и предоставил в банк поддельные документы о ежемесячном доходе. Согласно фальшивой справке, его зарплата в месяц составляла 250 000 рублей. В связи с этим сотрудники банка были введены в заблуждение и одобрили кемеровчанину займ на сумму 8 245 000 рублей. Мужчина обналичил деньги в кассе банка и потратил по своему усмотрению.

В ходе следствия подсудимый полностью признал свою вину, а также рассказал, что схему обмана ему подсказал риэлтор. Он же изготовил поддельные документы о заработке в 250 000 рублей. В отношении риэлтора производится отдельное расследование.

50-летнего кемеровчанина осудили по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования, совершенное заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, в особо крупном размере». Так как о него трое несовершеннолетних детей, мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также с него взыскали всю похищенную сумму.