В Кемерове водитель школьного автобуса обманул банк на 8, 2 млн рублей
Мужчина представил поддельную справку о заработной плате.
Мужчина представил поддельную справку о заработной плате.
Кемеровчанин получил 3 года условного лишения свободы за мошенничество в сфере кредитования.
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В ходе следствия подсудимый полностью признал свою вину, а также рассказал, что схему обмана ему подсказал риэлтор. Он же изготовил поддельные документы о заработке в 250 000 рублей. В отношении риэлтора производится отдельное расследование.
50-летнего кемеровчанина осудили по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования, совершенное заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, в особо крупном размере». Так как о него трое несовершеннолетних детей, мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также с него взыскали всю похищенную сумму.