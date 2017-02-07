Сегодня, 7 февраля, Приморский Сафари-парк празднует свой юбилей, сообщает РИА VladNews.

За последние полтора года сафари-парк приобрел огромную популярность после дружбы козла Тимура и тигра Амура. Посетители съезжались со всей России, чтобы увидеть необычное для природы явление — дружбу между хищником и травоядным.

Одно из ярких событий, которое произошло за последний год в Сафари-парке — рождение тигренка Шерхана, сына Амура. Тигренок уже переехал в парк, полностью окреп и продолжается знакомиться с внешним миром.