Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
В Индии у женщины из головы извлекли живого таракана
Польский политик рассказал подробности разговора с Порошенко
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд
Собчак и Виторган отметили годовщину свадьбы
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
Минздрав готовит важные изменения в национальные прививочные календари
В России изменятся правила изъятия детей из семьи
Убийство врача в Москве было местью за смерть пациентки
Глыба льда рухнула на коляску с младенцем (видео)
РФ выставила один корабль против армады НАТО в Черном море - СМИ
«Помирит с США»: СМИ о «путинском Распутине»
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото)
Дима Билан поделился семейным снимком
«Мы крайне обеспокоены»: Путин и Трамп обсудили бои на Донбассе
СМИ: Варшава грозит Киеву разрывом отношений
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
20Ситуация на юго-востоке Украины
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
06:20 (мск), источник: VLADNEWS

Приморский сафари-парк празднует свой юбилей

Посетители приезжают посмотреть на животных со всей России.

Сегодня, 7 февраля, Приморский Сафари-парк празднует свой юбилей, сообщает РИА VladNews.

За последние полтора года сафари-парк приобрел огромную популярность после дружбы козла Тимура и тигра Амура. Посетители съезжались со всей России, чтобы увидеть необычное для природы явление — дружбу между хищником и травоядным.

Одно из ярких событий, которое произошло за последний год в Сафари-парке — рождение тигренка Шерхана, сына Амура. Тигренок уже переехал в парк, полностью окреп и продолжается знакомиться с внешним миром.

Отметим, что парк расширяется, появляются новые животные, за которыми с интересом наблюдают люди. За последнее время Сафари-парк стал излюбленным местом не только для жителей Приморья, но и для туристов, которые приезжают целыми семьями, что воочию увидеть популярных Амура и Тимура.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
УМВД Приморья: с начала года привлечены к ответственности более тысячи нетрезвых водителей
Глава Бурятии заявил о досрочном сложении полномочий
Оскорбивший Путина телеведущий извинится не раньше 2033 года
Катастрофу в Сочи раскроют с помощью компьютерной модели
В ОБСЕ обнаружили тяжелую артиллерию вблизи Мариуполя
IAAF оставила в силе дисквалификацию российских легкоатлетов
В Израиле легализовали поселения на палестинских территориях
Родители выпускников сдадут ЕГЭ вместе с главой Рособрнадзора
Спорт
Высший Классон! «Краснодар» устроил шоу для Карреры «Краснодар», за матчем которого наблюдал тренерский штаб «Спартака» во главе с Массимо Каррерой, уверенно обыграл корейский «Сувон»
Авто
Самый дорогой Mercedes G-класса: эксклюзивные фото и видео То, что Mercedes-Benz готовит новый внедорожник под брендом Maybach, было известно уже давно
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Виноваты звезды: 10 молодых актрис, которым не везет в карьере Казалось бы, все при них: и внешность, и талант. Однако что-то пошло не так, и их карьера никак не желает идти в гору. «Кино Mail.Ru» исправляет несправедливость и рассказывает о достойных, но неудачливых актрисах
Недвижимость
Необычные здания-спирали (фото)
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Форма платежных квитанций за ЖКУ изменилась
Леди
Звезды, которые умеют расставаться с молодостью красиво (фото) Попросили хирургов прокомментировать внешность звезд, которые утверждают, что выбрали естественное старение.
Дети
Минздрав хочет внести важные изменения в национальные прививочные календари В ведомстве планируют расширить перечень лиц группы риска, включив туда недоношенных, маловесных, а также детей, страдающих онкологическими заболеваниями.
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь