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07:29 (мск), источник: СуперОмск

МЧС России включило Омскую область в зону риска по ситуации с паводком

Всего, ожидается, что в 2017 году затопит более 6 тысяч населенных пунктов.

«По предварительному прогнозу, при наихудшем сценарии развития паводковой обстановки, в зоне возможного подтопления могут оказаться более 6 тысяч населенных пунктов», — сообщил накануне директор департамента гражданской защиты МЧС России Андрей Лутошкин.

По его словам, возникновение заторов, способных вызвать масштабное подтопление населенных пунктов, прогнозируется на 22 участках рек (Лена, Лютога, Киренга, Томь, Чусовая и Сухона), уточяняет «Интерфакс».

Лутошкин отметил, что на основании предварительного прогноза, подготовленного Центром «Антистихия» МЧС России, в период прохождения весеннего половодья в 2017 г. неблагоприятное развитие паводковой обстановки ожидается на территории шести субъектов РФ Сибирского федерального округа, в том числе и в Омской области, 11 субъектов Приволжского федерального округа и трех субъектов Уральского федерального округа.

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