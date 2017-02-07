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07:02 (мск), источник: ТАСС

До 23 градусов мороза ожидается в Москве

Дискомфорта жителям столицы добавит ветер северной четверти.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. До 23 градусов мороза ожидается в столичном регионе, сообщили в Росгидромете.

«Будет малооблачно, без осадков. Местами возможна гололедица. Температура воздуха в Москве составит минус 18 — минус 20 градусов, по области — от 18 до 23 градусов мороза. Дискомфорта добавит ветер северной четверти, силой 3−8 м/с», — уточнили в метеослужбе.

Предстоящей ночью при переменной облачности обойдется без осадков, местами на дорогах будет скользко. В столице столбики термометров покажут 21−23 градуса ниже нуля, в Подмосковье — минус 21 — минус 26 градусов. Ветер северный, северо-западный 3−8 м/с.

Днем в среду будет солнечно и сухо. В Москве воздух остынет до минус 11 — минус 13 градусов, по области — от 11 до 16 градусов мороза. Ветер северный, северо-западный 3−8 м/с.

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