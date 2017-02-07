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06:23 (мск), источник: AmurMedia.ru

Тотальный диктант напишут в Хабаровске 8 апреля

Свою грамотность горожане смогут проверить на нескольких площадках в разных районах города.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 7 февраля, AmurMedia.

Международная образовательная акция «Тотальный диктант» в этом году состоится 8 апреля. Написать диктант хабаровчане смогут сразу на нескольких площадках в разных районах города, сообщили ИА AmurMedia координаторы мероприятия.

На ежегодной конференции организаторов и экспертов Тотального диктанта была объявлена дата проведения проекта. В 2017 году Международная образовательная акция «Тотальный диктант» состоится 8 апреля.

Организаторы предполагают, что в 2017 году Тотальный диктант пройдет в нескольких сотнях городов России и за ее пределами, а текст, специально подготовленный для диктанта современным российским писателем, напишут более 200 тысяч человек.

«Тотальный диктант сейчас в полной мере оправдывает свое название, являясь действительно всеобщим, всеохватывающим. Развиваясь как общественный проект, он уже охватил 734 города в 69 странах и продолжает расти. Ежегодная конференция открывает новые возможности для роста координаторов, экспертов диктанта, а, следовательно, и самой акции», — сообщила руководитель проекта Ольга Ребковец.

В 2016 году в ежегодной образовательной акции приняли участие 960 жителей краевой столицы. На «отлично» текст Андрея Усачева об истории театра написали только трое.

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