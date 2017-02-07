Несколько светофоров во Владивостоке отключили за неуплату

Владивосток, 7 февраля, PrimaMedia.

Несколько дней к ряду во Владивостоке не работали некоторые светофоры. Причем причина отключения «цветного регулировщика движения» была не совсем обычна — несвоевременная оплата электроэнергии. Однако как пояснили кор. ИА PrimaMedia в мэрии Владивостока, в настоящее время все ранее отключенные светофоры работают.

Несколько дней назад в социальных сетях владивостокцы разместили посты о том, что не работает светофор под фадеевксим мостом, при этом отметив, что затруднительно выезжать из подпорной стены, особенно в темное время суток.

В свою очередь, кор. ИА PrimaMedia отыскал неработающий светофор на перекрестке Луцкого-Суханова — непростым участком дороги для автомобилистов.

В администрации Владивостока пояснили агентству, что все отключения светофоров были связаны с задержками по оплате за электроэнергии.

— Отключение некоторых светофоров в городе связано со сбоем при наладке нового программного обеспечения, не позволившем своевременно произвести оплату за электроэнергию. В настоящее время все ранее отключенные светофоры работают, — отметил заместитель начальника управления дорог и благоустройства администрации Владивостока Юрий Трунов.