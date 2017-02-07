Законный способ не выдавать авто со штрафстоянки придумали в Новосибирске

Андрей Кирин припарковал авто в неположенном месте в центре Новосибирска. Понадеялся, что через десять минут завершит дела и уедет. Однако патрулировавший местность эвакуатор увез автомобиль Андрея на спецстоянку. И здесь мужчина вспомнил о новом законе, согласно которому транспорт можно забрать сразу, а эвакуацию оплатить потом. Но не тут-то было.

«Я приезжаю на место штрафстоянки, они мне пишут такую бумажку: “Мы отказываемся выдавать вашу машину. Ваши действия следующие: вы едите на Нижегородскую и пишите заявление о том, что нет возможности оплатить эвакуацию сейчас, но оплатите в течение месяца”. Параллельно мне нужно сделать копию паспорта и заполнить еще какое-то заявление. Только потом можно приехать опять на штрафстоянку», — рассказывает Андрей Кирин.

По словам Андрея, он усомнился, что в вечернее время успеет добраться до Нижегородской и вернуться обратно на штрафстоянку на Октябрьской магистрали. В итоге мужчина рассчитался кредитной картой. Выходит, что прямого отказа вернуть авто вроде бы и не было. Но имеют ли право коммерческие организации разводить волокиту с оформлением документов?

«Если юридическое лицо одно и то же в том месте, куда его направили, то по второму адресу, видимо, находится офис, в котором могли выдать данную разрешительную бумагу. В федеральном законе четко не прописано, что необходимо на штрафстоянке получать данные бумаги, поэтому, видимо, все сделано по закону. Человек, когда ставил свой автомобиль под знак “Запрещена парковка”, он уже нарушал закон и знал, что будут какие-то проблемы», — комментирует руководитель новосибирского отделения Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.

В закон об эвакуации транспортных средств за последние два года неоднократно вносили изменения, но, видимо, пробелы все еще остались. Ведь помимо наказания за неправильную парковку в виде штрафа, не меньшим испытанием для нарушителей остается сбор различных документов.