Почти все водители Омска готовы уступить дорогу скорой помощи

Накануне омская Госавтоинспекция рассказала об итогах эксперимента, который провела на прошлой неделе. Сотрудники ГИБДД выясняли, насколько готовы омские водители предоставлять преимущество автомобилям экстренных служб с включенными сиренами и мигалками.

В течение дня несколько экипажей ДПС следили за реальными автомобилями скорой помощи. А ещё в одну «скорую» сели сами сотрудники ГИБДД с представителями СМИ.

В итоге выяснилось: омские водители с готовностью пропускают вперёд скорую помощь. Только два автомобилиста не уступили дорогу. С нарушителями потом побеседовали автоиспекторы.