Эпидемия «гонконгского гриппа» в Башкирии продолжается, но только у взрослых

По Уфе заболеваемость упала на 6,5% по сравнению с предыдущей неделей. Превышение порогов эпидемии наблюдается только у взрослых и составляет 5,4%.

У 83% обследованных больных был обнаружен вирус H3N2, так называемый «гонконгский грипп», остальное — вирусы негриппозной этиологии: РС-вирусы, парагрипп и аденовирусы.