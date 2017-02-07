Эпидемия «гонконгского гриппа» в Башкирии продолжается, но только у взрослых
По результатам прошлой недели заболеваемость гриппом и ОРВИ в республике снизилась на 5%, сообщает Роспортебнадзор РБ.
По результатам прошлой недели заболеваемость гриппом и ОРВИ в республике снизилась на 5%, сообщает Роспортебнадзор РБ.
По Уфе заболеваемость упала на 6,5% по сравнению с предыдущей неделей. Превышение порогов эпидемии наблюдается только у взрослых и составляет 5,4%.
У 83% обследованных больных был обнаружен вирус H3N2, так называемый «гонконгский грипп», остальное — вирусы негриппозной этиологии: