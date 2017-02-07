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07:56 (мск), источник: PROUFU.ru

МЧС Башкирии предупредило водителей об ухудшении дорожных условий

ГУ МЧС РФ по РБ предупреждает автомобилистов об ухудшении дорожной ситуации.

Так, сегодня, 7 февраля, на дорогах будет бушевать метель и образовываться снежные заносы. Ожидается ухудшение видимости до 500−1000 метров. В остальном ожидается северный и северо-восточный ветер, по югу юго-западный — 9−14 м/с. Температура воздуха ночью -15,-20°, днем -10,-15°, по северу ночью -22,-27°, днем -15,-20°.

Прогнозируется затруднение движения транспорта, ограничение пропускной способности, увеличение числа мелких аварий на федеральных трассах, возникновение ДТП на автодорогах регионального и федерального значения М-5, М-7, Р-240 в связи с погодными условиями и недисциплинированностью водителей.

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