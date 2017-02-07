МЧС Башкирии предупредило водителей об ухудшении дорожных условий
ГУ МЧС РФ по РБ предупреждает автомобилистов об ухудшении дорожной ситуации.
ГУ МЧС РФ по РБ предупреждает автомобилистов об ухудшении дорожной ситуации.
Так, сегодня, 7 февраля, на дорогах будет бушевать метель и образовываться снежные заносы. Ожидается ухудшение видимости до 500−1000 метров. В остальном ожидается северный и
Прогнозируется затруднение движения транспорта, ограничение пропускной способности, увеличение числа мелких аварий на федеральных трассах, возникновение ДТП на автодорогах регионального и федерального значения М-5, М-7, Р-240 в связи с погодными условиями и недисциплинированностью водителей.