МЧС Башкирии предупредило водителей об ухудшении дорожных условий

Так, сегодня, 7 февраля, на дорогах будет бушевать метель и образовываться снежные заносы. Ожидается ухудшение видимости до 500−1000 метров. В остальном ожидается северный и северо-восточный ветер, по югу юго-западный — 9−14 м/с. Температура воздуха ночью -15,-20°, днем -10,-15°, по северу ночью -22,-27°, днем -15,-20°.

Прогнозируется затруднение движения транспорта, ограничение пропускной способности, увеличение числа мелких аварий на федеральных трассах, возникновение ДТП на автодорогах регионального и федерального значения М-5, М-7, Р-240 в связи с погодными условиями и недисциплинированностью водителей.