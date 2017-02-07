В Казахстане из-за гриппа закрыты 8 школ и 3 детских сада

На территории Республики Казахстан, как и в целом по Европейскому региону отмечается повсеместная регистрация гриппа и ОРВИ, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по защите прав потребителей РК.

Основную долю заболевших ОРВИ составляют дети до 14 лет — 65%. Удельный вес школьников с ОРВИ ко всем заболевшим составил 20%, гриппом — 13%. На прошедшей неделе по совокупному населению превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ не отмечено. С целью принятия оперативных противоэпидемических мер с 1 декабря ведется ежедневный мониторинг за состоянием заболеваемости населения РК острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом, и циркуляцией вируса гриппа.