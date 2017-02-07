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07:08 (мск), источник: Zakon.kz

В Казахстане из-за гриппа закрыты 8 школ и 3 детских сада

С начала эпидемического сезона на 3 февраля зарегистрировано более 380 тысяч случаев ОРВИ, в том числе 1831 случай гриппа.

Источник: Zakon.kz

На территории Республики Казахстан, как и в целом по Европейскому региону отмечается повсеместная регистрация гриппа и ОРВИ, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по защите прав потребителей РК.

Основную долю заболевших ОРВИ составляют дети до 14 лет — 65%. Удельный вес школьников с ОРВИ ко всем заболевшим составил 20%, гриппом — 13%. На прошедшей неделе по совокупному населению превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ не отмечено. С целью принятия оперативных противоэпидемических мер с 1 декабря ведется ежедневный мониторинг за состоянием заболеваемости населения РК острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом, и циркуляцией вируса гриппа.

С учетом заболеваемости в группах населения и в целях предупреждения роста заболеваемости ОРВИ и гриппом среди школьников, по рекомендации территориальных подразделений КЗПП управлениями образования с начала эпидсезона приостановлен учебный процесс в 26 организациях воспитания и образования, из них в 4 школах учебный процесс возобновлён. На 3 февраля полностью закрыты 8 школ и 3 дошкольных организаций в Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях, частично (в отдельных классах) учебный процесс приостановлен в 11 школах Северо-Казахстанской области.

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